Владивосток снова утонул: Приморье накрыло дождями из-за тайфуна "Линлин"

Тайфун "Линлин" 7 сентября вызвал в Приморье ливневые дожди. Осадки в одно мгновенье затопили Владивосток: на улицах разлились реки, и автомобили вместе с ними ушли под воду, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Стадион "Динамо" уже в который раз за это лето "захлебнулся". На видео можно посмотреть, как эвакуаторы "отлавливают" авто на дороге рядом со спортивным объектом. Стихия не пощадила и полицейские машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730612" frameborder="0"></iframe> Эвакуаторы "рыбачат" во Владивостоке.! другой источник

Некоторые машины все же решились проехать и оказались по самые фары в воде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730613" frameborder="0"></iframe> Владивосток традиционно затопило ливнями.! другой источник

Плохая гидрологическая ситуация и на дорогах в районе улицы Постышева. "Воды по борт, но движение пока есть" - рассказал очевидец. При возможности автовладельцам лучше поехать в объезд, в особенности тем тем, у кого маленький клиренс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730614" frameborder="0"></iframe> Улица Постышева затонула. Видео предоставлено очевидцем..! другой источник

Не критично подтопило дорогу на улице Русской. И, в отличие от многих других участков владивостокских дорог, авто даже не плывут. Медленно, но едут. Воды, по словам очевидцев, примерно 15 сантиметров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730615" frameborder="0"></iframe> Обстановка на улице Русской во Владивостоке. Видео предоставлено очевидцем..! другой источник

А на каждый потоп найдется свой гонщик. На Некрасовсом путепроводе бесстрашный водитель стал перегонять другие автомобили. От быстрой езды вода расплескивалась с такой силой, что иногда машина вовсе пропадала из виду - заслоняли волны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730617" frameborder="0"></iframe> Гонщик во Владивостоке во время дождя.! другой источник

Тайфун "Линлин" косвенно влияет на погоду в Приморье. В период на 7-9 сентября в крае действует штормовое предупреждение. На большей территории пройдут дожди различной степени мощности: от небольших до ливневых. Прогнозы синоптиков на ближайшие несколько дней можно посмотреть здесь.