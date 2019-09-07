2019-09-07T07:15:03+03:00
Происшествия

Владивосток снова утонул: Приморье накрыло дождями из-за тайфуна "Линлин"

На улицах разлились реки, а автомобили на них "вылавливают" эвакуаторами из воды
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Тайфун "Линлин" повлиял на погоду во ВладивостокеТайфун "Линлин" повлиял на погоду во Владивостоке
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Тайфун "Линлин" 7 сентября вызвал в Приморье ливневые дожди. Осадки в одно мгновенье затопили Владивосток: на улицах разлились реки, и автомобили вместе с ними ушли под воду, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Стадион "Динамо" уже в который раз за это лето "захлебнулся". На видео можно посмотреть, как эвакуаторы "отлавливают" авто на дороге рядом со спортивным объектом. Стихия не пощадила и полицейские машины.

Эвакуаторы "рыбачат" во Владивостоке.! другой источник

Некоторые машины все же решились проехать и оказались по самые фары в воде.

Владивосток традиционно затопило ливнями.! другой источник

Плохая гидрологическая ситуация и на дорогах в районе улицы Постышева. "Воды по борт, но движение пока есть" - рассказал очевидец. При возможности автовладельцам лучше поехать в объезд, в особенности тем тем, у кого маленький клиренс.

Улица Постышева затонула. Видео предоставлено очевидцем..! другой источник

Не критично подтопило дорогу на улице Русской. И, в отличие от многих других участков владивостокских дорог, авто даже не плывут. Медленно, но едут. Воды, по словам очевидцев, примерно 15 сантиметров.

Обстановка на улице Русской во Владивостоке. Видео предоставлено очевидцем..! другой источник

А на каждый потоп найдется свой гонщик. На Некрасовсом путепроводе бесстрашный водитель стал перегонять другие автомобили. От быстрой езды вода расплескивалась с такой силой, что иногда машина вовсе пропадала из виду - заслоняли волны.

Гонщик во Владивостоке во время дождя.! другой источник

Тайфун "Линлин" косвенно влияет на погоду в Приморье. В период на 7-9 сентября в крае действует штормовое предупреждение. На большей территории пройдут дожди различной степени мощности: от небольших до ливневых. Прогнозы синоптиков на ближайшие несколько дней можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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