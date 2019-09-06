Синоптики Приморья рассказали, куда и когда ударит тайфун «Линлин»

СЕГОДНЯ 06:43 2019-09-06T06:43:09+03:00

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Ох, уж этот «Линлин». Только синоптики выяснили его траекторию, как он снова поменял все планы. Теперь он движется на 150- 200 километров западнее. Вместе с этим изменился и прогноз специалистов на его счет. В Приморье он все же придет, но без приставок: «очень опасный, страшный и мощный». Таким он будет у соседей.

Прогноз по дождям с 7 на 8 сентября на территории Приморского края сохранился. Корректировки коснулись количества ожидаемых осадков, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

- В период 7-8 сентября в Приморском крае пройдут дожди с общим количеством 10-30 миллиметров, в южных районах и западной половине местами сильные дожди (15-45 мм за 12 часов) с общим количеством 40-70 миллиметров, - отмечают в Примгидромете. - Дожди будут сопровождаться ветром 15-22 м/с, на южном побережье 22-27 м/с, порывами до 33 м/с.

В ночь на воскресенье непогода выйдет на север Корейского полуострова и продолжит движение по сопредельной территории Китая. Уже 9 сентября во власти тайфуна окажется Хабаровский край. В Приморье 9 числа ожидаются дожди. По прогнозу выпадет до 18 миллиметров осадков.

По словам главного синоптика Приморья Бориса Кубая, новая траектория тайфуна может оказаться более мягкой для нашего края. Это связано с тем, что непогода в большей степени ударит по соседям. Однако от штормового ветра это никак не избавит.

ИСТОЧНИК KP.RU