Из-за ураганного ветра тайфуна «Линлин» самолет из Владивостока не долетел до Пекина

Airbus 320 компании S7-6241, летевший из Владивостока в Пекин, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска. Краевой центр является резервным аэродромом для воздушных суден.

- Самолет совершил вынужденную посадку в Хабаровске из-за непогоды, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» оператор справочной службы владивостоксого аэропорта. – По обновленной информации воздушное судно с пассажирами уже покинуло Хабаровский край и вылетело в запланированный пункт назначения.

Корректировки в воздушное расписание внес тайфун «Линлин», во власти которого сейчас находится Дальний Восток. В большей степени страдают Приморский и Хабаровский края. Ураганные ветер стал причиной вынужденной посадки пассажирского самолета.

Спустя меньше часа после вылета командир принял решение вернуться в пункт отправления. По некоторым данным, воздушному судну пришлось даже кружить над Владивостоком, но все же приземлиться не вышло. «Линлин» не позволил. Так приморцы оказались в Хабаровске. Несколько часов назад Airbus приземлился в Пекине со всеми пассажирами на борту.

Как отмечает источник «КП-Владивосток», это не единственный рейс, который потерпел неудобства по причине непогоды. На запасной аэродром в Хабаровске сели пять самолетов с Дальнего Востока.