Массовые задержки рейсов зарегистрировали в аэропорту Владивостока

СЕГОДНЯ 07:09 2019-09-08T07:09:46+03:00

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Не по расписанию вылетают десятки рейсов. «Комсомольская правда - Владивосток» публикует список воздушных суден, которые по состоянию на 8 сентября вылетают с задержкой или же вовсе отменены.

Публикуем список с онлайн-табло аэропорта Владивостока.

ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ:

7C-5101 авиакомпании «Jejuair» Сеул/Инчхон

S7-6261 авиакомпании «S7 Airlines» Бангкок

KE-982 авиакомпании «Korean Airlines» Сеул/Инчхон

S7-6281 авиакомпании «S7 Airlines» Токио/Нарита

SQ-1971 авиакомпании «Singapore Airlines» Токио/Нарита

JL-7098 авиакомпании «Japan Airlines» Токио/Нарита

ZE-972 авиакомпании «Eastar Jet» Пусан

ZE-974 авиакомпании «Eastar Jet» Пусан

SU-5480 авиакомпании «Аэрофлот» Токио/Нарита

HZ-5480 авиакомпании «Аврора» Токио/Нарита

HZ-5610 авиакомпании «Аврора» Южно-Сахалинск

SU-5610 авиакомпании «Аэрофлот» Южно-Сахалинск

S7-4623 авиакомпании «S7 Airlines» Южно-Сахалинск

S7-5204 авиакомпании «S7 Airlines» Новосибирск

HY-7666 авиакомпании «Uzbekistan Airways» Новосибирск

S7-6221 авиакомпании «S7 Airlines» Южно-Сахалинск

SU-4130 авиакомпании «Аэрофлот» Южно-Сахалинск

Y7-519 авиакомпании «НордСтар» Санья

HY-7676 авиакомпании «Uzbekistan Airways» Новосибирск

S7-5202 авиакомпании «S7 Airlines» Новосибирск

S7-6215 авиакомпании «S7 Airlines» Петропавловск-Камчатский

ОТМЕНЕНЫ

HZ-523 авиакомпании «Аврора» Терней

HZ-521 авиакомпании «Аврора» Дальнегорск

HZ-517 авиакомпании «Аврора» Кавалерово

ZE-992 авиакомпании «Eastar Jet» Сеул/Инчхон

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ИСТОЧНИК KP.RU