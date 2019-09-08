Массовые задержки рейсов зарегистрировали в аэропорту Владивостока
Не по расписанию вылетают десятки рейсов. «Комсомольская правда - Владивосток» публикует список воздушных суден, которые по состоянию на 8 сентября вылетают с задержкой или же вовсе отменены.
Публикуем список с онлайн-табло аэропорта Владивостока.
ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ:
7C-5101 авиакомпании «Jejuair» Сеул/Инчхон
S7-6261 авиакомпании «S7 Airlines» Бангкок
KE-982 авиакомпании «Korean Airlines» Сеул/Инчхон
S7-6281 авиакомпании «S7 Airlines» Токио/Нарита
SQ-1971 авиакомпании «Singapore Airlines» Токио/Нарита
JL-7098 авиакомпании «Japan Airlines» Токио/Нарита
ZE-972 авиакомпании «Eastar Jet» Пусан
ZE-974 авиакомпании «Eastar Jet» Пусан
SU-5480 авиакомпании «Аэрофлот» Токио/Нарита
HZ-5480 авиакомпании «Аврора» Токио/Нарита
HZ-5610 авиакомпании «Аврора» Южно-Сахалинск
SU-5610 авиакомпании «Аэрофлот» Южно-Сахалинск
S7-4623 авиакомпании «S7 Airlines» Южно-Сахалинск
S7-5204 авиакомпании «S7 Airlines» Новосибирск
HY-7666 авиакомпании «Uzbekistan Airways» Новосибирск
S7-6221 авиакомпании «S7 Airlines» Южно-Сахалинск
SU-4130 авиакомпании «Аэрофлот» Южно-Сахалинск
Y7-519 авиакомпании «НордСтар» Санья
HY-7676 авиакомпании «Uzbekistan Airways» Новосибирск
S7-5202 авиакомпании «S7 Airlines» Новосибирск
S7-6215 авиакомпании «S7 Airlines» Петропавловск-Камчатский
ОТМЕНЕНЫ
HZ-523 авиакомпании «Аврора» Терней
HZ-521 авиакомпании «Аврора» Дальнегорск
HZ-517 авиакомпании «Аврора» Кавалерово
ZE-992 авиакомпании «Eastar Jet» Сеул/Инчхон
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ИСТОЧНИК KP.RU