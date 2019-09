Во Владивостоке пройдет концерт Роона Стаала - пианиста и композитора из Нидерландов

Роон Стаал - певец, пианист и композитор из Нидерландов выступит в Пушкинском театре ДВФУ 7 сентября в 19:00.

Впервые Роон посетил Владивосток 12 лет назад. Наш город и его жители оставили незабываемые впечатления в сердце Роона, и с тех пор музыкант возвращается в столицу Приморья несколько раз в год и считает Владивосток своим вторым домом.

Роон начал заниматься музыкой с детства и с пяти лет выступал в церковном хоре. В 11 лет Роон дебютировал в мюзикле «Отверженные», а спустя 10 лет сыграл главную роль в голландской постановке рок-оперы «Томми» в туре с Королевским голландским оркестром по Нидерландам.

Roon Staal - Weet Waarom Je Leeft..

Началом сольной музыкальной карьеры Роона можно считать выпуск первого компакт-диска с песней «Help me through the night». Первый студийный альбом «The Journey» был записан в 2010 году. После этого Роон ежегодно гастролирует по Нидерландам и другим странам Европы и Азии. В августе Роон завершит концертный тур по Японии и снова прилетит во Владивосток, где даст концерт в Пушкинском театре ДВФУ, а также проведет лекцию в библиотеке «Бук».