Время вперед: на ВЭФ состоялся торжественный запуск часов обратного отсчета до Чемпионата мира по ГО

В рамках юбилейного ВЭФ во Владивостоке состоялся запуск часов обратного отсчета до Чемпионата мира по Го, который впервые пройдет в России. Кнопку таймера одновременно нажали министр развития Дальнего Востока Александр Козлов, вице-губернатор Приморского края Антон Волошко, генеральный директор золотодобывающей компании «Полиметалл» Виталий Несис и руководитель Международной федерации Го Мартин Стяссны. Корреспондент «КП»-Владивосток» побывал на церемонии и узнал об основных событиях предстоящего Чемпионата.

Торжественная церемония запуска часовФото: Милана СОКОЛ

Генеральный директор АО «Росгеология» Сергей ГорьковФото: Милана СОКОЛ

Древнеазиатская стратегия Го, суть которой в окружении территории камнями и расширении границ своего государства, полюбилась игрокам со всего мира. В России у нее около 50 тысяч последователей. Огромную работу по популяризации игры в стране провели Российская и золотодобывающая компания «Полиметалл», выступающая генеральным спонсором соревнований. Благодаря тесному сотрудничеству, на Дальнем Востоке открылись бесплатные секции и кружки при школах и библиотеках, для желающих постичь азы Го. Специалисты считают, что игра на протяжении столетий содействует налаживанию диалога самых разных культур. И проведение статусных соревнований поможет дальнейшей интеграции края со странами Юго-Восточной Азии, где мудрость этой древней стратегии пользуется особым уважением. Проведение Чемпионата за пределами стран Азии – событие беспрецедентное в истории Го. Для России, без преувеличений, задачей государственной важности станет достойное проведение первого в истории мирового чемпионата по Го.

Именитые спортсмены – участники турнира на Кубок V юбилейного ВЭФ.Фото: Милана СОКОЛ

Участниками Чемпионата мира по Го станут 77 стран-членов Международной федерации Го. При этом представлять свою страну во Владивостоке будет лишь 1 человек – действующий национальный чемпион. В международных соревнованиях 8 призовых мест. Организаторы сейчас разрабатывают концепцию. По задумке директора «Центра Го и стратегии» Михаила Емельянова, награды станут не только приятным презентом, но и послужат популяризации Дальнего Востока Росси. Согласно регламенту, Чемпионат будет носить закрытый характер, журналисты и болельщики смогут поприсутствовать лишь 15 минут в начале тура. Однако жители и гости Владивостока не останутся в стороне. Для всех желающих будет открыта фан-зона в центре приморской столицы, в качестве общедоступной площадки рассматривается Спортивная набережная Владивостока. Параллельно с основным Чемпионатом там будет проводиться турнир по Го для всех желающих, на который уже собираются ехать гости из разных стран. Помимо спортивной части посетителей ждут разные развлекательные и образовательные пространства, своего рода фестиваль для людей с разными интересами.

Обратный отчет пошелФото: Милана СОКОЛ

– Это полноценный Чемпионат со всеми стандартными процедурами по допинг контролю, как это принято на всех международных соревнованиях. Специального райдера нет, но есть определенные требования по классу проведения этого мероприятия. Согласно регламенту соревнования должны проходить в пятизвездочных отелях или экспоцентрах и прочих пространствах класса «А», поэтому ДВФУ был выбран не случайно. Современные корпуса университета оснащены всем необходимым, тут же находится и комфортабельный отель, в котором будут проживать участники, – поделился с корреспондентом «Комсомолки» Михаил Емельянов.

В преддверии Чемпионата мира по Го, во Владивостоке стартовал турнир на Кубок V юбилейного ВЭФ.

– В этом году гостями юбилейного ВЭФ стали представители 60 стран, которые приехали со своими инвестпроектами, с новыми предложениями для обсуждения существующих и текущих вопросов. Спорт – это всегда верфь. И, то, что сегодня спортивное мероприятие мирового уровня проходит на нашем форуме, это конечно достижение. Хотел бы поприветствовать спортсменов, пожелать им успехов и отметить, что люди, которые популяризируют разного рода спорт, достойны уважения, – прокомментировал во время запуска часов министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Вице-губернатор Приморского края Антон Волошко и министр развития Дальнего Востока Александр КозловФото: Милана СОКОЛ

Участниками турнира на Кубок ВЭФ стали спортсмены из России, Китая, Кореи, Индии и Японии. Среди почетных гостей главы различных регионов России и руководители крупных компаний. В «беседе рук» принял участие и главный исполнительный директор золотодобывающей компании «Полиметалл» Виталий Несис. Помимо привычной версии он испытал свои силы в игре в виртуальной реальности, презентация платформы которой прошла накануне.

Го перешла в виртуальную реальностьФото: Милана СОКОЛ

– Я научился играть в Го 30 лет назад, мне повезло, я тогда жил в одном городе с руководителей Федерации Го РСФСР Александром Филатовым. Увидев передачу с его участием, я стал единственным претендентом на победу в проводимом конкурсе. Меня после этого пригласили на следующий эфир, подарили книгу про Го, а дальше я уже сам смастерил доску из картона и начал обучаться, – поделился с корреспондентом «Комсомолки» председатель наблюдательного совета российской федерации Го Виталий Несис.

Генеральный директор золотодобывающей компании «Полиметалл» Виталий Несис и Генеральный директор АО «Росгеология» Сергей ГорьковФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, Го стала корпоративной игрой компании «Полиметалл». Также корпоративные клубы Го действуют в Ростелекоме, Яндексе и Mail.Ru.

Чемпионат Мира по Го пройдет в дальневосточной столице с 28 мая по 04 июня 2020 года. Впервые в истории соревнований в городе будет организована большая фан-зона в формате открытого фестиваля Чемпионата мира, которую смогут посетить тысячи горожан и гостей Приморья.

– Владивосток в последнее время стал центром переплетения идеологий, культур и экономик Запада и Востока. Го с каждым годом набирает все большую популярность, в том числе и в столице Приморского края. У нас открыты бесплатные секции для детей и взрослых. Для нас, несомненно, большая честь и ответственность будет проводить столь масштабный Чемпионат, –отметил вице-губернатору Приморья Антон Волошко.

Почетные участники церемонииФото: Милана СОКОЛ

Справка:

Приморье переняло эстафету Чемпионата мира по Го среди любителей в завершение перекрестного года России и Японии. 41-ый этап соревнований впервые пройдет за пределами Азии. Владивосток станет первым европейским городом, принявшим у себя соревнования по вейцы подобного масштаба. Проведение на территории РФ Чемпионата мира – это показатель того, что в России умеют разговаривать на понятном для стран АТР языке стратегии – на языке игры Го.

На юбилейном ВЭФ открылся Международный турнир по Го