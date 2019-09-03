2019-09-03T11:28:25+03:00
Общество

На юбилейном ВЭФ открылся Международный турнир по Го

Главная стратегическая игра Востока собрала за гобанами российских и азиатских спортсменов
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке открылся Международный турнир по игре ГоВо Владивостоке открылся Международный турнир по игре ГоФото: Милана СОКОЛ
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Международный турнир по Го стартовал во Владивостоке. Самая популярная интеллектуальная игра Азии второй год подряд включена в спортивную программу ВЭФ. В этом году во Владивосток приехали 68 спортсменов. Почетными гостями соревнований по Го стали российские и азиатские политики, бизнесмены, именитые мастера и начинающие спортсмены. Корреспондент «КП»-Владивосток» тоже расставил камни, побывав на чемпионате и презентации платформы соревнований по Го в виртуальной реальности.

Игра Го, которой в мире увлекается более 50 миллионов человек, в последние годы стала крайне популярна в России. Цель древне-азиатской стратегии, второе название которой – вэйци (вэйчи) – развитие мышления. Го по праву считается привилегией императоров, обучающая их управлению страной, в России она уже обрела около 50 тысяч последователей. Более чем в 40 регионах открыты клубы и секции Российской федерации Го.

Цель игры – в окружении территории камнями и расширении границ своего государства. Вэйци помогает налаживать диалог представителям самых разных культур, именно поэтому популяризацию стратегии в РФ нельзя недооценивать.

Время расставить камни Фото: Милана СОКОЛ

Время расставить камниФото: Милана СОКОЛ

Огромный вклад в развитие игры в стране внесла золотодобывающая компания «Полиметалл», которая много лет поддерживает Российскую федерацию Го. А в прошлом году помогла открыть более десятка секций во Владивостоке, которые работают бесплатно в школах и библиотеках города. На ВЭФ «Полиметалл» представляет турнир по Го в качестве генерального спонсора. В этом же статусе компания в следующем году поддержит проведение Чемпионата мира – 2020, который впервые пройдет за пределами Азии в столице Приморья.

В этом году география соревнований заметно расширилась. Участниками кубка, включенного в Единый календарный план Министерства спорта России, стали 7 русских и 4 азиатских сборных. В качестве почетных гостей чемпионат посетят политики и бизнесмены из России, Китая, Японии и Южной Кореи. Впервые на бизнес-турнир прибыли и участники из Индии.

Российские участники турнира Фото: Милана СОКОЛ

Российские участники турнираФото: Милана СОКОЛ

– В прошлом году мы только начинали, а сейчас турнир надежно укрепился в спортивной программе ВЭФ. Площадка стала образцово-показательной и демонстрирует, каким будет предстоящий любительский Чемпионат мира по Го в 2020 году, который по праву стал самым ожидаемым событием для спортсменов. Сегодня собрались представители 5 разных стран, при этом иностранные игроки положительно оценили формат мероприятия в целом, и уровень подготовленности российских соперников. Участники могут обменяться опытом и просто пообщаться в дружеской обстановке, – рассказал вице-президент российской федерации Го Максим Подоляк.

Одним из самых титулованных гостей международных соревнований стал многократный чемпион любительских турниров из Кореи Ли Хек. Спортсмен, в копилке которого значимый титул Чемпиона Кореи среди студентов, рассказал корреспонденту «Комсомолки», что играет в Го около 50 лет.

– Я часто бываю в России, посещаю различные турниры в Москве. Во Владивостоке уже во второй раз, город очень понравился. Планирую приехать и на Чемпионат мира по Го среди любителей, это действительно очень значимое событие, – поделился именитый спортсмен.

Именитый корейский спортсмен Ли Хек Фото: Милана СОКОЛ

Именитый корейский спортсмен Ли ХекФото: Милана СОКОЛ

Организаторы мероприятия подошли творчески не только к обустройству площадки, на которой есть гостевая зона и Мега-Го с объемными камнями, но и к награждению победителей международного турнира. Призы из бронзы, отлитые по технологии «в одно касание», изготовил известный российский художник Антон Ольшванг.

Оригинальные авторские призы ручной работы Фото: Милана СОКОЛ

Оригинальные авторские призы ручной работыФото: Милана СОКОЛ

О принципиально новом подходе к игре, которая вскоре будет общедоступна в виртуальной реальности, рассказал представитель компании-разработчика 3D.RU Кирилл Родин. Сегодня презентована платформа, позволяющая игрокам получить полноценный опыт погружения в VR, не используя сторонние устройства. Оценка игры происходит полностью автономно. Разработчики уверены, что в будущем ученики смогут проводить вместе с преподавателями пошаговый разбор матчей профессионалов, выстраивая по записям свою стратегию игры. Технология вскоре будет применяться в образовательных программах Российской федерации Го для удаленных регионов ДФО.

- Изначально эта платформа была для удаленного обучения игре Го людей из различных регионов России. Сейчас у нас есть огромные возможности для расширения. Виртуальная реальность выбрана для более качественного контакта между игроками, объяснить те или иные ходы и разобрать стратегию игры можно буквально на «пальцах». Плюс, можно сделать абсолютно любое окружающее пространство от сдержанной белой комнаты до режима чемпионата для полного эффекта погружения, – констатировал разработчик.

Го в виртуальной реальности Фото: Милана СОКОЛ

Го в виртуальной реальностиФото: Милана СОКОЛ

В рамках V Восточного экономического форума в вэйци в виртуальной реальности сыграют руководители ассоциаций Го из Южной Кореи, главы различных регионов Дальнего Востока и руководители крупных корпораций. В «беседе рук» примут участие генеральный директор АО «Росгеология» Сергей Горьков, главный исполнительный директор золотодобывающей компании «Полиметалл» Виталий Несис и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Справка:

Всероссийское соревнование по игре Го на Кубок V юбилейного ВЭФ запланировано к проведению с 3 по 6 сентября 2019 года в шатрах на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках спортивной программы форума. В преддверии 41-го любительского Чемпионата мира по Го, который впервые покинет Юго-Восточную Азию, у каждого делегата ВЭФ есть возможность научиться игре Го. Мировое первенство запланировано к проведению во Владивостоке в 2020 году.

Мега-Го открыта для всех желающих Фото: Милана СОКОЛ

Мега-Го открыта для всех желающихФото: Милана СОКОЛ

Владивосток развивает игру императоров и полководцев

Владивосток готовится к Чемпионату мира по Го

ИСТОЧНИК KP.RU

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