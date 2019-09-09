2019-09-09T15:30:42+03:00
Общество

Вплавь на пенопласте: приморские моряки спасли и обогрели тонущего корейца

«Человек за бортом» – команда, не имеющая межрасовых и других предубеждений. «КП»-Владивосток» публикует эксклюзивное видео спасения иностранца
Милана СОКОЛ
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Не известно сколько времени человек провел в водеНе известно сколько времени человек провел в воде
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Приморские моряки сегодня спасли гражданина КНДР, дрейфующего в море на пенопласте. Бедняга, выбившийся из сил, завидев судно, стал подавать сигналы с просьбой о помощи. Русский экипаж не остался равнодушен к беде человека и проявил максимум сострадания в сложившейся ситуации, учитывая, что мужчина мог оказаться браконьером. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», героями сегодня стали сотрудники приемно-транспортного рефрижератора «Курильское озеро», во главе с капитаном Юрием Спичкиным. Именно он, завидев человека за бортом, отдал приказ о начале спасательной операции.

Как поделились очевидцы с «Комсомолкой», рефрижератор возвращался из Охотска в порт Владивосток. В районе Ольги, в бухте Владимир, капитан заметил «барахтающегося» в воде человека, который оставался на плаву лишь благодаря двум небольшим подложкам из пенопласта. Оценив ситуацию, экипаж начал незамедлительно операцию по спасению утопающего. Однако поднять иностранца на борт оказалось не так просто. Человек настолько устал, что даже не сразу смог подплыть к спасательному кругу.

Экипаж российского судна спас тонущего иностранца.Видео предоставлено специально для «КП»-Владивосток»Милана СОКОЛ

Судя по видео, за судьбу, оказавшегося в беде человека, переживал весь экипаж. На палубу прибежали даже работница столовой. Капитан связался с пограничниками. А во время ожидания их, замерзшего и уставшего «нелегала» отогрели, переодели, накормили и лишь после этого передали представителям власти. Не исключено, что корейский моряк оказался в воде после поднявшихся волн во время тайфуна «Линлин».

Стоит отметить, что жители Приморья крайне возмущены браконьерством в российских водах. В социальных сетях и популярных пабликах Дальнего Востока, то и дело появляются видео с терпящими бедствие корейскими шхунами. Редакция уже неоднократно рассказывала о корейских рыбаках, укрывающихся в бухтах региона перед штормами. Все они незаконно пересекают государственную границу и ведут нелегальный промысел. Местных жителей возмущает безнаказанность непрошенных гостей, в то время как, за российскими рыболовами ведется строгий надзор. При этом штрафы за вылов определенных пород рыб значительно поднялись, но для иностранных моряков закон оказался не писан.

С мужчиной поделились одеждой и помогли прийти в себя Фото: Милана СОКОЛ

С мужчиной поделились одеждой и помогли прийти в себяФото: Милана СОКОЛ

Корейские рыбаки оккупировали воды Приморья

ИСТОЧНИК KP.RU

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