Камчатская Медея: жители закрытого города рассказали, почему мать утопила пятилетнего сына и грудную дочь

Жуткое происшествие случилось девятого сентября в закрытом камчатском городе Вилючинске. На берегу бухты Крашенниникова 27-летняя Екатерина привязала к себе пятилетнего сына и полуторамесячную дочь и пошла в воду. Один из соседей услышал детский плач и вызвал полицию. Оперативники вытащили из воды женщину и ее детей. Грудная девочка скончалась на месте, мальчик умер в реанимации. Спастись удалось лишь матери.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних лиц» и начали разбираться в обстоятельствах произошедшего. Проверку инициировала и краевая прокуратура.

В самом Вилючинске о трагедии знает едва ли не каждый. Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось побеседовать со знакомыми, соседями и одноклассниками Екатерины, которую уже приговорили к статуту детоубийцы.

27-летняя Екатерина утопила своих детей.Фото: Социальные сети

По словам местных жителей, несколько лет назад она влюбилась в мужчину. Отношения развивались стремительно. Вскоре пара поженилась, и Екатерина подарила супругу сына. Но вот после рождения наследника глава семейства уехал на родину, оставив молодую маму с двумя детьми одну.

Как рассказывают местные жители, за день до трагедии Екатерина узнала о том, что у мужа уже есть семья на малой родине, и скорее всего обратно в Вилючинск он уже не вернется. В отчаянии она даже предлагала приватизировать квартиру на его имя, но все тщетно.

- Плохого я о ней ничего сказать не могу, только положительное, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» одноклассница Екатерины. - Была очень ответственная, добрая и позитивная девочка. Проблем у нее на тот момент не было. Я помню, что у нее есть точно брат и сестра. Росли, по-моему, только с мамой. Катя всегда нянчилась с младшим братом и сестрой. Про мужа и его жен я тоже слышала, мусульманин же, у них так принято.

Есть информация о том, что именно эта любовная драма стала причиной трагедии. Не выдержав предательства, Екатерина сорвалась.

В любом случае мать уже под следствием. За совершение тяжкого преступления ей грозит до 20 лет лишения свободы. Это в случае, если экспертиза докажет, что преступление было убийство было совершено не в состоянии аффекта, и у нее нет психических заболевания.

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