2019-09-10T07:08:00+03:00
Происшествия

«Видел ее вчера около ТЦ, с парнем гуляла»: шестнадцатилетняя красавица пропала без вести во Владивостоке

Мать бьет тревогу и просит помощи в поисках, а в соцсетях пишут, что с ее ребенком все в порядке – просто любовь
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Подросток пропал во Владивостоке. Ориентировка: "Примпоиск"Подросток пропал во Владивостоке. Ориентировка: "Примпоиск"
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Шестнадцатилетняя Анна поставила на уши родителей 4 дня назад. Ушла из дома и не вернулась. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Мать девушки бьет тревогу и просит помощи в розысках ее ребенка. А в это же время люди в соцсетях утверждают, что подросток в порядке - гуляет за ручку с парнем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Девушка безвестно пропала 6 сентября на улице Анны Щетининой, район Снеговой Пади.

«На вид лет 16, рост 165, телосложение среднее, прическа «каре». Была одета в розовую кофту, черный вязаный топ, джинсы и кеды», - подобная ориентировка разлетелась во многих приморских СМИ и социальных сетях.

Больше всех ребенка разыскивает мать.

- Прошу помощи! Ребята, пожалуйста, если кто-нибудь увидит, сообщите, - пишет женщина в соцсетях.

И пока родители девочки переживают, саму Аню, либо похожего на нее человека, видели вчера вечером, 9 сентября, гуляющей с парнем. Об этом в инстаграме рассказал некий Павел, один из свидетелей картины.

- Вчера видел девушку напротив ТЦ «Снеговая Падь». Гуляла с парнем. Примерно на полголовы выше нее, худощавый, волосы светлые. Время было примерно 6 часов вечера, - поведал мужчина.

Корреспондент «КП – Владивосток» вместе с многими приморцами надеется, что это действительно была та самая пропавшая девушка, и единственное, что могло с ней случиться – это любовь.

Но в любом случае, всем, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Анны, просим позвонить по телефонам:

8 (4232) 49 – 09 – 24 – ОП №3 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция;

8 914 721 22 32 – волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com

Напомним, что во Владивостоке также разыскивают еще одну шестнадцатилетнюю девушку. Вероника без вести пропала уже больше двух недель назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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