Город под зонтом: Владивосток вновь окажется во власти сильного ливня

Лета во Владивостоке не было, поэтому жители и гости дальневосточной столицы возлагали большие надежды на сентябрь. Начало календарной осени в приморской столице – это бархатный сезон с палящим солнцем и высокими температурами. Пока сентябрь оправдывает надежды частично - во Владивосток наведываются то тайфуны, то ожидаются сильные ливни.

Непогода «притаилась за углом» и в любой момент готова испортить настроение жителям и гостям дальневосточной столицы. Так, 7 и 8 сентября на Владивосток обрушился тайфун, который принес сильный дождь и ураганный ветер. Как результат – по всему городу убирали поваленные деревья, а часть дорог были подтоплены. Однако солнце все-таки выбиралось из-за туч. В итоге тайфун обрушил свою мощь на соседний Хабаровский край.

Следующий удар стихия намерена нанести в ближайшие выходные, а конкретней – в ночь на 14 сентября. По информации портала «Расписание погоды», ливень во Владивостоке будет идти с 4:00 до 10:00 часов утра. Ожидается, что за шесть часов интенсивного дождя в приморской столице выпадет порядка десяти миллиметров осадков.

О резком ухудшении сообщают и народные синоптики. Однако, по их прогнозам, непогода быстро покинет Приморье и уступит место солнцу. Дополнительный прогноз будет позже.

- В ночь с 13 на 14 сентября и днем 14 сентября в Приморье ожидается ухудшение погоды. Через край пройдет холодный фронт и вызовет резкое ухудшение погоды. В крае пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Фронт должен пройти очень быстро и погода снова наладится, - сообщил Руслан Юрковский, автор сайта «Маглипогода».

К слову, по Тихому океану продолжает идти тайфун под номером 15, который получил название «Факсай». Пока стихия бушует в японском Токио, где из-за ураганного ветра отменены авиарейсы. Ближайшей ночью «Факсай» прекратит терзать острова и пойдет в море. Жить тайфун, как пишет портал «Примпогода», будет недолго и в итоге превратится в циклон. Его траектория пока неизвестна.

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