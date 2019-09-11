2019-09-11T06:03:10+03:00
Общество

Появилось видео, как рой северокорейских шхун покидает Приморский край

По признанию автора эпичной съемки, из региона уходила примерно тысяча судов КНДР [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Из-за тайфунов в территориальных водах Приморья укрылись суда иностранных государствИз-за тайфунов в территориальных водах Приморья укрылись суда иностранных государствФото: Скриншот с видео
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Из-за тайфунов в территориальных водах Приморья укрылись суда иностранных государств. В случаях, если есть угроза для жизни моряков, экипажу не обязательно проходить долгую процедуру оформления разрешения на пересечение границы. Но, как считают приморцы, под этим предлогом иностранные рыбаки варварски грабят морские богатства региона.

Подавляющее большинство судов, которые укрываются в Приморье, ходят под флагом Северной Кореи. Они занимаются промыслом в нейтральных водах Японского моря. Как правило, северокорейские суда – это деревянные шхуны, которые явно не выдержат удара мощного тайфуна, поэтому приморские пограничники разрешают им переждать непогоду в бухтах региона.

Сигнал «терплю бедствие» для заморских промысловиков – это пропуск в территориальные воды Приморья, богатые гребешком, трепангом и другими деликатесами. Вместо того, чтобы стоять на приколе, иностранцы разворачивают незаконную рыбалку. Яркий тому пример – видео, присланное в редакцию «КП-Владивосток». Автор снял, как три иностранных судна протянули трал. И такие сообщения приходят из всех уголков, где укрылись от тайфуна (или сделали вид) заморские шхуны.

Вопрос: куда смотрят пограничники и береговая охрана? Их мы адресовали в пограничное управление ФСБ по Приморскому краю, ответ обещали дать к концу недели. А тем временем в сети появилось видео, как, предположительно, пограничники пытаются прогнать явно засидевшиеся в наших водах северокрейские шхуны. На берег бухты Ольга, судя по кадрам, подъехала военная машина, из которой вышли два человека, у одного в руках был пистолет. Затем иностранное судно обстреляли из ракетниц.

Либо меры воздействия пограничников оказались действенными, либо совесть заела, но северокорейские шхуны стали массово покидать Приморье. Во всяком случае, из бухты Ольга уже вышел рой рыбацких судов. Кадрами эпичной съемки с воздуха с «КП» поделился Роман Капустян.

kapustyanromankapustyanroman
Появилось видео, как рой северокорейских шхун покидает Приморский край
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- Их было около тысячи. Горизонт затянуло дымкой, так что на кадрах картина не совсем полная, - рассказал Роман Капустян.

Наглость иностранных рыбаков выводит из себя местных жителей. Критика со стороны общества сыпется на военных и пограничников.

- Всякому терпению приходит конец, - пишут пользователи в социальных сетях.

О подобных фактах вы можете сообщать в редакцию «КП-Владивосток». Видео и фото незаконного промысла иностранных судов присылайте на наш WhatsApp 8-924-000-10-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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