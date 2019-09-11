«Мама, это война?»: северокорейскую шхуну обстреляли из ракетниц в Приморье

Приморье переживает нашествие северокорейских шхун, которые под сигналом «терплю бедствие» заходят в территориальные воды региона. Дать «зеленый свет» заморским судам пограничники просто не могут – как правило, иностранные корабли довольно хлипкие и вряд ли переживут удар стихии. Но не все гости спешат покидать Приморье, приходится выгонять.

Пережидать непогоду иностранные суда должны стоя на приколе, промысловая деятельность запрещена, как и сход на берег. Однако по многочисленным сообщениям из мест стоянки шхун, северные корейцы этими правилами пренебрегают.

- Судя по официальной информации, корейцы в наших бухтах скрываются от тайфунов, но жители утверждают, что идёт активная добыча биоресурсов. Лично я больше верю во вторую версию, - пишет в социальной сети Дмитрий Новиков, депутат Законодательного собрания Приморского края.

Покинуть территориальные воды Приморья иностранные суда должны после того, как стихия успокоится. Но уходить из живописного и богатого биоресурсами региона северокорейцы не спешат. Так, в бухте Ольга пограничники не выдержали и начали отпугивать рыбаков ракетницами. Видео появилось в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/731358" frameborder="0"></iframe> Северокорейскую шхуну обстреляли из ракетниц в Приморье.Видео: novikov_vdkСоциальные сети

По словам автора видео, на берег приехала военная машина, из которой вышли два человека, один снимал, второй держал в руках пистолет. Мужчина предположил, что это, скорее всего, пограничники.

- Посмотрите, что творится, посмотрите, сколько их (иностранцев – прим. ред.). Уже на берегу стоят, ребята говорят, шашлыки жарят, - комментирует автор видео.

В сторону явно засидевшихся в территориальных водах Приморья иностранных судов полетело более четырех ракет, а удивленный ребенок спросил: «Мама, это война?». После заморские шхуны стали спешно собираться. Не знаем, методы пограничников так сильно повлияли на иностранных рыбаков, но вскоре появилось видео, как северокорейские суда покидают бухту Ольга.