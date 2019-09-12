2019-09-12T09:50:25+03:00
Общество

Сахалинские врачи рассказали подробности спасения пациента после 25-минутной остановки сердца

Вернувшийся с того света мужчина идет на поправку и скоро будет выписан из больницы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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У пациента сердечно-сосудистая патологияУ пациента сердечно-сосудистая патологияФото: Александр ГЛУЗ
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Врачи Сахалинской области вернули к жизни пациента, у которого внезапно на 25 минут остановилось сердце. Своевременная помощь профессионалов, соединенная с технологиями, помогли реанимировать 56-летнего мужчину без наступления необратимых последствий.

Сердце пациента с сердечно-сосудистой патологией перестало биться в кабинете ангиографии областной больницы Сахалина, когда ему проводили исследование сосудов «мотора». Все происходило на глазах у врачей, которые вовремя начали реанимационные мероприятия с использованием кардиомассажера, недавно появившегося в медучреждении.

- Реанимация продолжалась в течение 25 минут – это, конечно, достаточно длительный период, и мы были озабочены: удастся ли нам восстановить высшую нервную деятельность, что является конечной целью реанимации, - рассказал «КП-Владивосток» Андрей Науменко, заведующий отделением анестезиологии и реанимации регионального сосудистого центра.

К счастью, получилось. Дело в том, что если пациенту, у которого остановилось сердце, не оказывается никакой помощи, то в течение 15-ти минут клиническая смерть переходит в биологическую. Своевременная и эффективная реанимация позволяет вернуть пациента к жизни без обратимых последствий для организма в течение получаса. Именно по второму сценарию развивались события в сахалинской больнице.

- Этот случай уникальным я бы не назвал, он нерядовой. Конкретно таких ситуаций в моей практике не было, потому что так или иначе у пациентов возникали дефициты со стороны центральной нервной системы, требующие длительного лечения, - добавил Андрей Науменко.

Сейчас динамика у пациента, пережившего длительную остановку сердца, положительная. Мужчина в полном сознании, адекватен, полностью себя контролирует. Пациент переведен в отделение кардиологии, где проходит дальнейшее лечение и скоро будет выписан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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