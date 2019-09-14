2019-09-14T09:22:28+03:00
Общество

«Что бы я хотел пожелать "Меридианам Тихого" во Владивостоке? Как можно больше пересечений между собой и любовью»: Константин Хабенский

Корреспондент «КП - Владивосток» побывал на 17-ом открытии международного кинофестиваля и запечатлел для вас все самое интересное, включая звездных гостей
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Церемонию посетило свыше 120 именитых гостейЦеремонию посетило свыше 120 именитых гостейФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
Изменить размер текста:

Международный 17-ый кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» открылся во Владивостоке вчера, 13 сентября. Звезды и будущие звезды киноиндустрии, артисты развлекательных шоу, чиновники, всего более сотни гостей, прошлись по синей ковровой дорожке и поздоровались с публикой, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток». А еще участники мероприятия посмотрели трейлеры к фильмам, номинируемым на награды, узрели сами кубки. И, в общем, много-много смеялись.

Несмотря на прохладную погоду около Мариинского театра задолго до открытия начала выстраиваться толпа народу. Людей и машин было так много, что полицейские лично регулировали оба потока.

Открытие прошло в Мариинском театре Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Открытие прошло в Мариинском театреФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

У здания всех участников встречали барабанщицы и курсанты. Последние выстроили проход для звездных гостей.

Гостей встречали красавицы-барабанщицы из Дальрыбвтуза Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Гостей встречали красавицы-барабанщицы из ДальрыбвтузаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Самым первым к зрителям вышел человек-легенда Ефим Звеняцкий. Ежегодно народный артист России и художественный руководитель театра выступает в роли директора кинофестиваля «Меридианы Тихого». По звездной дорожке он прошелся вместе со своей дочерью Соней.

Ефим Звеняцкий первый прошелся по звездной дорожке Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Ефим Звеняцкий первый прошелся по звездной дорожкеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На самом открытии между директором кинофестиваля и ведущим мероприятия прямо на сцене завязался разговор, рассмешивший публику. Началось все с речи Ефима Звеняцкого и его первых слов: «Ну вот чего говорить, когда мы здесь все свои?» После этого он обратился к губернатору Приморья.

- Я хочу сказать только одно, верю, что Олег Николаевич это услышит и примет. Значит, мы стали столицей Дальнего Востока. Теперь я хочу чтобы мы стали столицей дальневосточного кино во Владивостоке.

Олег Кожемяко вместе со своей супругой Ириной Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Олег Кожемяко вместе со своей супругой ИринойФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Все зрители стали аплодировать, директор поспешил покинуть сцену. Но не тут-то было. Бесстрашный ведущий попросил Ефима Семеновича продолжить и «пожелать что-нибудь еще».

- Ну ты мне скажи, что я должен пожелать, - ответил Звеняцкий.

- Не знаю, может, побольше катарсисов? - предположил молодой человек.

- Больше чего? - Ефим Семенович сделал вид, что не понимает о чем речь.

- Катарсисов.

- Какой катарсис? Отдыхайте, товарищи, - объявил директор.

Публика с импровизации, что называется «выпала». Все стали смеяться и хлопать.

Призы 17-ого кинофестиваля «Меридианы Тихого» Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Призы 17-ого кинофестиваля «Меридианы Тихого»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Режиссер, народный артист и одно из самых значимых лиц в мире отечественного кино и театра Константин Хабенский, как уже всем известно, стал президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого». На сцене он рассказал, что весь вчерашний день пытался понять, что же ему стоит сказать на открытии во Владивостоке.

Константин Хабенский снимал на телефон синюю дорожку Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Константин Хабенский снимал на телефон синюю дорожкуФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Стал размышлять, что же такое меридианы. Меридианы Тихого - это же в принципе параллельные линии, которые, как меня учили в школе на геометрии, никогда друг с другом не пересекаются. Моя жизнь немножко подкорректировала эту аксиому. И я понял, что две параллельные могут пересекаться. Причем неоднократно. Что бы я хотел пожелать «Меридианам Тихого»? - спросил себя Константин. - Как можно больше пересечений между собой и любовью. Потому что куда нам без нее.

Константин Хабенский выступил с речью на открытии Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Константин Хабенский выступил с речью на открытииФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На фестиваль прибыли именитые американские актеры Майкл Мэдсен и Уильям Болдуин, звезды российского кино - Владимир Хотиненко, Виктория Толстоганова, Роман Мадянов, Анна Меликян и многие другие селебрити, в том числе и будущие. Также на ковровой дорожке оказались участники «Дома-2» Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель.

Майкл Мэдсен поприветствовал приморцев Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Майкл Мэдсен поприветствовал приморцевФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Сергей Степанченко вместе с женой посетили 17-ый кинофестиваль Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Сергей Степанченко вместе с женой посетили 17-ый кинофестивальФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Председателем жюри стала Анна Меликян, она сказала, что судить строго не будет - отметит самые, на ее взгляд, запоминающиеся работы Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Председателем жюри стала Анна Меликян, она сказала, что судить строго не будет - отметит самые, на ее взгляд, запоминающиеся работыФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Среди почетных гостей фестиваля оказалась Наталья Бочкарева, известная ролью Даши Букиной в телесериале "Счастливы вместе" Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Среди почетных гостей фестиваля оказалась Наталья Бочкарева, известная ролью Даши Букиной в телесериале "Счастливы вместе"Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Актер Алексей Рязанцев озвучивал Арагорна из трилогии «Властелин колец» Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Актер Алексей Рязанцев озвучивал Арагорна из трилогии «Властелин колец»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Российский кинорежиссер Александр Лунгин Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Российский кинорежиссер Александр ЛунгинФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Лицо Евгения Герчакова известно каждому жителю России Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Лицо Евгения Герчакова известно каждому жителю РоссииФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Холодная погода нисколько не помешала участникам веселиться на звездной дорожке Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Холодная погода нисколько не помешала участникам веселиться на звездной дорожкеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Виктория Толстоганова - одна из самых востребованных актрис России Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Виктория Толстоганова - одна из самых востребованных актрис РоссииФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Актеры Александр Песков и Александр Тютин прибыли на открытие кинофестиваля Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Актеры Александр Песков и Александр Тютин прибыли на открытие кинофестиваляФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Организаторы «Меридианов Тихого» руководствуются принципом - чем больше новых лиц, тем лучше. Так что среди прибывших гостей режиссеры представляли в том числе и свои дебютные кинокартины. Задача мероприятия - самим открывать новых звезд.

Гости кинофестиваля во Владивостоке Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Гости кинофестиваля во ВладивостокеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Фильмы, которые просто нельзя пропустить на фестивале, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители 18 домов во Владивостоке останутся без горячей воды в ближайшее время
В Приморье в сентябре закроют проед по аварийному мосту в Штыково
Корабли и катера ТОФ нанесли удар крылатыми ракетами по целям в Тихом океане
В Приморье мужчина украл из магазина одежду, но попал в объективы камер наблюдения
Во Владивостоке разыскивают двух маленьких мальчиков
Олег Кожемяко недоволен ремонтом дорог во Владивостоке
Погода во Владивостоке и Приморье на 14 сентября: дожди и ливни по всей территории края
Двенадцать работников АО «Восточный Порт» поощрены благодарностями Минтранса РФ
Пятница, 13-е: четыре автомобиля дотла сгорели в Приморье
Приморец взял кредит и собрался за границу
Маленькая жительница Приморья отравилась газом из баллона, спасти девочку не удалось
Погода во Владивостоке на 13 августа 2019 года: днем до +21 градусов, без осадков
Лже-банкиры в Приморье обогатились на 12 миллионов рублей
Житель Приморья облил себя бензином и поджог
Закона не боятся: приморцы мешками собирают гребешок, мидии и песчанки, выброшенные штормом
Магазин IKEA, возможно, откроется во Владивостоке
Нелегальный рыбацкий флот КНДР вынудил приморское ФСБ попросить помощи у Сахалина
«Не лечат, а калечат»: разбойники в медицинских масках избили и ограбили жильцов дома во Владивостоке
Приморец обезобразил жену ножницами и едва не убил: его защита считает, что 7 лет тюрьмы – много
Сотрудник Россельхознадзора в Находке получал взятку свыше 300 тысяч рублей
Погода во Владивостоке на 12 сентября 2019 года: днем до +22 градусов, без осадков
Часть поселка Щитовая четвертые сутки отрезана от цивилизации из-за рухнувшего моста
«Она ест мясо людей!»: полиция Владивостока разбирается с пожилой хулиганкой
Провинция Цзилинь: выставки, автомобили и прицел на Олимпиаду