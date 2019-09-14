«Что бы я хотел пожелать "Меридианам Тихого" во Владивостоке? Как можно больше пересечений между собой и любовью»: Константин Хабенский

Международный 17-ый кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» открылся во Владивостоке вчера, 13 сентября. Звезды и будущие звезды киноиндустрии, артисты развлекательных шоу, чиновники, всего более сотни гостей, прошлись по синей ковровой дорожке и поздоровались с публикой, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток». А еще участники мероприятия посмотрели трейлеры к фильмам, номинируемым на награды, узрели сами кубки. И, в общем, много-много смеялись.

Несмотря на прохладную погоду около Мариинского театра задолго до открытия начала выстраиваться толпа народу. Людей и машин было так много, что полицейские лично регулировали оба потока.

Открытие прошло в Мариинском театреФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

У здания всех участников встречали барабанщицы и курсанты. Последние выстроили проход для звездных гостей.

Гостей встречали красавицы-барабанщицы из ДальрыбвтузаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Самым первым к зрителям вышел человек-легенда Ефим Звеняцкий. Ежегодно народный артист России и художественный руководитель театра выступает в роли директора кинофестиваля «Меридианы Тихого». По звездной дорожке он прошелся вместе со своей дочерью Соней.

Ефим Звеняцкий первый прошелся по звездной дорожкеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На самом открытии между директором кинофестиваля и ведущим мероприятия прямо на сцене завязался разговор, рассмешивший публику. Началось все с речи Ефима Звеняцкого и его первых слов: «Ну вот чего говорить, когда мы здесь все свои?» После этого он обратился к губернатору Приморья.

- Я хочу сказать только одно, верю, что Олег Николаевич это услышит и примет. Значит, мы стали столицей Дальнего Востока. Теперь я хочу чтобы мы стали столицей дальневосточного кино во Владивостоке.

Олег Кожемяко вместе со своей супругой ИринойФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Все зрители стали аплодировать, директор поспешил покинуть сцену. Но не тут-то было. Бесстрашный ведущий попросил Ефима Семеновича продолжить и «пожелать что-нибудь еще».

- Ну ты мне скажи, что я должен пожелать, - ответил Звеняцкий.

- Не знаю, может, побольше катарсисов? - предположил молодой человек.

- Больше чего? - Ефим Семенович сделал вид, что не понимает о чем речь.

- Катарсисов.

- Какой катарсис? Отдыхайте, товарищи, - объявил директор.

Публика с импровизации, что называется «выпала». Все стали смеяться и хлопать.

Призы 17-ого кинофестиваля «Меридианы Тихого»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Режиссер, народный артист и одно из самых значимых лиц в мире отечественного кино и театра Константин Хабенский, как уже всем известно, стал президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого». На сцене он рассказал, что весь вчерашний день пытался понять, что же ему стоит сказать на открытии во Владивостоке.

Константин Хабенский снимал на телефон синюю дорожкуФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Стал размышлять, что же такое меридианы. Меридианы Тихого - это же в принципе параллельные линии, которые, как меня учили в школе на геометрии, никогда друг с другом не пересекаются. Моя жизнь немножко подкорректировала эту аксиому. И я понял, что две параллельные могут пересекаться. Причем неоднократно. Что бы я хотел пожелать «Меридианам Тихого»? - спросил себя Константин. - Как можно больше пересечений между собой и любовью. Потому что куда нам без нее.

Константин Хабенский выступил с речью на открытииФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На фестиваль прибыли именитые американские актеры Майкл Мэдсен и Уильям Болдуин, звезды российского кино - Владимир Хотиненко, Виктория Толстоганова, Роман Мадянов, Анна Меликян и многие другие селебрити, в том числе и будущие. Также на ковровой дорожке оказались участники «Дома-2» Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель.

Майкл Мэдсен поприветствовал приморцевФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Сергей Степанченко вместе с женой посетили 17-ый кинофестивальФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Председателем жюри стала Анна Меликян, она сказала, что судить строго не будет - отметит самые, на ее взгляд, запоминающиеся работыФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Среди почетных гостей фестиваля оказалась Наталья Бочкарева, известная ролью Даши Букиной в телесериале "Счастливы вместе"Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Актер Алексей Рязанцев озвучивал Арагорна из трилогии «Властелин колец»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Российский кинорежиссер Александр ЛунгинФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Лицо Евгения Герчакова известно каждому жителю РоссииФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Холодная погода нисколько не помешала участникам веселиться на звездной дорожкеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Виктория Толстоганова - одна из самых востребованных актрис РоссииФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Актеры Александр Песков и Александр Тютин прибыли на открытие кинофестиваляФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Организаторы «Меридианов Тихого» руководствуются принципом - чем больше новых лиц, тем лучше. Так что среди прибывших гостей режиссеры представляли в том числе и свои дебютные кинокартины. Задача мероприятия - самим открывать новых звезд.

Гости кинофестиваля во ВладивостокеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Фильмы, которые просто нельзя пропустить на фестивале, можно посмотреть здесь.