«Меридианы Тихого - 2019» во Владивостоке: фильмы фестиваля, которые нельзя пропустить

Сегодня Владивосток озарится звездным светом, потому что в дальневосточной столице будет торжественное открытие кинофестиваля «Меридианы Тихого - 2019». В рамках масштабного мероприятия, режиссеры представят зрителям свои кинокартины. Но их такое множество, что можно просто заблудиться в поисках того самого фильма или же переехать в фойе кинотеатра «Океан», вооружившись палаткой.

«Комсомольская правда - Владивосток» вместе с автором и ведущим телеграм-канал «Киносноб» Екатериной Хатковской подготовили для приморцев список фильмов, которые покажут зрителям уже в эти выходные, и пропустить которые сравни с преступлением.

ОБЗОР НА 14 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

10:00 - «Виварий».

Джесси Айзенберг в ирландском хорроре про ипотечное кредитование и пригородное жилье. Даже если вы не фанат жанра, знакомое лицо на экране и актуальный для большинства современников квартирный вопрос - убийственное комбо для утра субботы.

12:30 - «Дух Баухауса».

Документалка о самом заметном явлении в дизайне и архитектуре 20-го века. Если вы профессионально не связаны с дизайном, архитектурой и прочим, новые нейронные связи еще никому не мешали.

16:20 - «Короче. Наши».

Короткометражки - это отличный формат для тех, кто не любит разочаровываться в фестивальном кино: на одном сеансе ты получаешь пригоршню разных сюжетов, хотя бы один да зайдет.

21:00 - «Память. Истоки «Чужого».

Если вы - фанат вселенной «Чужого», то вы наверняка уже взяли билетик. Документалка о том, как до такого вообще можно додуматься. Билеты раскупают достаточно шустро.

ОБЗОР НА 15 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:00 - «Китайский портрет».

Движущиеся (или нет) картинки про жизнь современного Китая. Если вам по душе выставки репортажных фотографий или интересна жизнь на территории нашего ближайшего географического соседа - потратьте сто рублей на билет и 79 минут жизни на этот необычный экспириенс.

11:30 - «Атлантика».

Гран-при Каннского фестиваля - яркий, необычный и получивший кучу восторженных отзывов в прессе фильм о 17-летней сенегалке. То ли лавстори, то ли мистический детектив, то ли драма - критика брызжет кипятком, идти обязательно.

17:10 - «Фатеич и море».

Документальное кино я люблю едва ли не сильнее игрового: в распоряжении режиссера гораздо меньше приемов и средств, а история по умолчанию подлинная.

Здесь в центре сюжета - наш с вами земляк. Как живут те самые чуваки, чьи хибарки стоят на островах круглый год? Чем зарабатывают? Каково им там?

21:40 - «Конкурс. Короткий метр. 1».

Надеемся на то, что кинообзор поможет выбрать интересный для вас фильм, и на два дня вы полностью погрузитесь в мир фестиваля. Вход строго по билетам.

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Напомним, что открытие кинофестиваля с прохождением по синей дорожке всех светских и звездных гостей состоится сегодня, 13 сентября, в 18:00 у здания Приморской сцены Мариинского театра. По звездной дорожке пройдут Уильям Болдуин, Майкл Мэдсен и другие актеры. Кристофер Ламберт приедет во Владивосток на закрытие мероприятия.

С полной программой кинофестиваля можно ознакомиться на сайте.