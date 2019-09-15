«Владивостокская крепость». Первый за Волгой федеральный музей-заповедник появился во Владивостоке

В нынешнем году во Владивостоке произошло эпохальное событие – был создан государственный музей-заповедник, который должен сохранить и превратить в туристическую жемчужину более сотни объектов Владивостокской крепости, разбросанные по сопкам и побережью полуострова Муравьева-Амурского и Русского острова. Сегодня эти форты и батареи в запустении – вандалы и металлисты разграбили и продали все, что можно.

Повсюду на объектах помойки. Они давно стали местом для дикого отдыха, с разведением костров, сжиганием покрышек, стали местом проведения экстремальных соревнований автолюбителей и мотоциклистов и так далее.

Лишь некоторые энтузиасты стараются следить за отдельными объектами, водить на них экскурсии, частично восстанавливать сооружения. Например, форт номер 7 на Заре предприимчивые граждане превратили в музей. Повезло Новосильцевской батарее на Русском острове, что у самого моста. К саммиту АТЭС-2012 ее реставрировали за 20 миллионов рублей и даже изготовили копии артиллерийских орудий - шести 152-мм пушек Канэ и двух 57-мм скорострельных пушек Норденфельда. Сегодня доступ на батарею свободный, чем пользуются многие туристы да и просто горожане. К сожалению, и тут, на виду у всех, негодяи устраивают помойку.

Крепость в контекстеФото: Сергей БАЛАНОВ

На сегодняшний день в Единый государственный реестр объектов культурного наследия включено 122 объекта Владивостокской крепости разного периода постройки. Прекратить уничтожение, взять под контроль и превратить в туристические объекты музей-заповедник, наверное, сможет. Но сначала их нужно передать в оперативное управление, отреставрировать. По мнению директора Приморского государственного музея имени Арсеньева Виктора Шалая, который возглавил и новый музей-заповедник, на это уйдет, по меньшей мере, десятилетие, но с чего-то начинать надо, чтобы все видели – работа идет.

Рассказ о прошлом и настоящем крепостиФото: Сергей БАЛАНОВ

И вот в сентябре объединенная команда музея Арсеньева и музея-заповедника Владивостокская крепость открыли на улице Петра Великого, 6, первую экспозицию «Владивосток. Время крепости». Сначала ее увидели гости Восточного экономического форума, а потом и все желающие. Эта самая экспозиция общей площадью 250 квадратных метров будет выполнять функцию визит-центра Владивостокской крепости. Здесь можно познакомиться с фортификационными объектами, узнать о судьбах людей, причастных к созданию крепости, а также получить представление об этапах грандиозного строительства и масштабах оборонительного комплекса.

Кадры с видами крепости крутят на большом экране без перерываФото: Сергей БАЛАНОВ

Ключевой точкой экспозиции стал отснятый специально для нее видеоряд, на котором многие объекты предстают во всей красе. На подготовку экспозиции ушло четыре месяца.

- Мы объединили усилия, чтобы показать – работа идет. Объектов крепости очень много, они все находятся в разном состоянии и нуждаются в повышенном к себе внимании. Но такая институция, как государственный музей-заповедник появилась. И пока первые объекты появятся в ее оперативном управлении, пока первая реставрация пройдет, работу, в первую очередь исследовательскую, надо начинать незамедлительно, - считает Виктор Шалай.

Первые посетители выставкиФото: Сергей БАЛАНОВ

Он подчеркнул, что первым этапом решили показать не обновленный объект, а музейное исследование, экспозиционную работу на тему того, что же такое Владивостокская крепость.

- Как говорят, это первый федеральный музей за Уралом. Но если по справедливости – то за Волгой. Последний федеральный музей, который есть на сегодняшний момент, это филиал Третьяковской галереи в Самаре. Именно поэтому к нам такое повышенное внимание, именно поэтому министерство культуры радуется с нами уже вторую неделю, - отмечает Виктор Шалай.

В музее можно узнать не только о крепости, но и о людях, проявивших свой талант при ее строительствеФото: Сергей БАЛАНОВ

Так совпало, что именно в этом году крепость отмечает свое 130-летие. Так что же такое Владивостокская крепость? Возведенная русскими военными инженерами в конце XIX - начале ХХ века, она принадлежит к числу наиболее мощных приморских фортификационных сооружений мира. Владивостокская крепость сыграла важную роль в обеспечении безопасности восточных рубежей страны, отмечает министр культуры РФ Владимир Мединский в поздравительной телеграмме.

Первые посетители выставкиФото: Сергей БАЛАНОВ

Это почти 40 лет строительства, более 800 фортификационных и инфраструктурных объектов общей стоимостью 54 миллиона золотых рублей.

Это 150 километров линии обороны 9845 метров подземных галерей.

Это 1606 орудий, 342 пулемета и 70 тысяч винтовок.

«Целый город, задуманный как крепость. Военная крепость, живущая как обычный город».

Экспозиция работает для всех желающих с 13 сентября на ул. Петра Великого, 6Фото: Сергей БАЛАНОВ

Экспозиция открыта для посещения с 13 сентября.

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