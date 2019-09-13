Кубок губернатора, детский забег и море позитива: что ждет участников Galaxy Vladivostok Marathon

Во Владивостоке 28 сентября состоится один из самых долгожданных забегов России – Galaxy Vladivostok Marathon. Он пройдет уже в 4 раз и соберет на старте около 4 тысяч участников из 19 стран.

Впервые за историю забега спортсменам доступна дистанция - 10 километров. Также, доступны и традиционные дистанции – 5, 21.1, 42.2 километра. Самые маленькие жители и гости Владивостока смогут пробежать свой мини-марафон, ведь для них доступна дистанция в 1 километр. Самое главное, что все трассы сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

Стартовать марафонцы будут из разных точек, в зависимости от выбранной дистанции и преодолеют знаменитые мосты города – «Русский» и «Золотой», с которых открывается захватывающий вид на город. Финальные километры участники пробегут по главным улицам города и финишируют в самом его сердце – Центральной площади. Организаторы позаботились и о комфорте участников. В день проведения марафона будут работать камеры хранения, раздевалки, а на всей дистанции будут оборудованы точки питания атлетов.

На финише атлетов наградят медалями и сделают расслабляющий спортивный массаж. Победители и призеры соревнований получат подарки от организаторов и партнеров мероприятия, а также денежные призы. Призовой фонд гонки 1 миллион рублей.

Кубок губернатора, паралимпийский заезд и корпоративная эстафета.

Во время Владивостокского марафона состоится уже ставший традиционным, паралимпийский забег. Старт дадут на центральной площади в 9:30.

Кроме того, состоится семейный Чемпионат «Мама, папа, я – спортивная семья» на котором впервые разыграют Кубок губернатора. Спортивные амбиции участники смогут показать в семейном забеге на дистанции - 5 километров.

Также, состоится и полюбившаяся многим, корпоративная эстафета, в которой примут участие 38 команд. Победители получат кубок корпораций.

Компания «МегаФон», например, своим клиентам дает возможность стать частью команды. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на дистанцию 5 км и в день мероприятия прийти в лаунж-зону «МегаФона». При этом, для решивших бежать вместе с полосатым оператором, есть много приятных «плюшек»: Run-набор с нужными вещами для прохождения дистанции (вода, повязка на голову, беговая футболка). А трое самых быстрых, получат полезные для занятий спортом гаджеты – фитнес часы, фитнес браслет, и беспроводные наушники.

Массаж, конкурсы и встречи.

Как и в прошлом году, участники смогут в течении трех дней протестировать часы Galaxy watch и Galaxy Watch Active и поучавствовать в итоговом розыгрыше телефона Samsung Galaxy s10.

Помимо этого, участники и гости Владивостокского марафона смогут принять участие в интерактивной конкурсной программе с призами от бренда. Каждый сможет сфотографироваться на фоне «Мостов Владивостока».

Также, на центральной площади города можно будет сделать бесплатный аквагрим, после чего провести фотосессию в тематических фотозонах, перекусить на фуд-корте и расслабиться в специальной зоне отдыха.

Каждый участник сможет поддержать комплекса отдыха "Маяк" в его благотворительной акции «Тепло» и приобрести свитшот с работами юных художников Приморского края. Все вырученные деньги пойдут на реализацию социальных проектов.

Завершающей изюминкой станет концерт и шоу-программа от Владивостокских музыкантов.