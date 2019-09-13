Потеряла 23 килограмма - получила корону: зеленоглазая красавица из Приморья представит Россию на международном конкурсе

Шатенка. Каре-зеленые глаза. Параметры: 92-66-98. Рост - 178 сантиметров. 25-летнюю Марину Орешкину могут описать не только ее модельные анкетные данные. О ней знает едва ли не каждый житель Приморья. В 2017 году она стала самой красивой девушкой региона. В ее послужном списке имеется еще одна почетная награда – титул Miss Tourism World 2018. Теперь на горизонте новое испытание, которое может пополнить ее копилку новой короной.

Девушка из Славянки будет защищать честь России на международном конкурсе красоты «Мисс интернешнл - 2019». Давайте познакомимся с ней поближе и узнаем, как ей удалось побороть собственные страхи, привести себя в идеальную форму и заполучить титулы, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

mari_oreshkina Без фотосессий понятно, что у Марины есть все шансы завоевать титул.

mari_oreshkina Идеальную фигуру Марина демонстрирует в своем аккаунте.

УМНАЯ, КРАСИВАЯ И ПОСТРОЙНЕВШАЯ

Марина Орешкина разрушает все стереотипы на счет моделей. Во-первых, для того, чтобы выглядеть не хуже, чем ее коллеги по сцене, она похудела на 23 килограмма. Кстати, после этого она и завоевала титул Мисс Приморье - 2017. С тех пор она ежедневно контролирует все, что ест, чтобы поддерживать себя в форме. Во-вторых, глупой девушку не назовешь - у нее за плечами два высших образования: один - диплом конфликтолога, второй - психолога.

- В индустрии красоты я примерно с 2016 года. Могу точно сказать, что обе специальности мне в работе помогают. «Мисс интернешнл» входит в «Большую четверку» конкурсов красоты, уступает по статусу, разве что только «Мисс вселенной», - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Орешкина. - Участвовать в нем, разумеется, престижно, выиграть для России – историческое событие. В каждой стране проводился отдельный конкурс и отдельный кастинг, чтобы в итоге определилось имя девушки. Я очень рада и горда тому, что мне выпала возможность защищать честь страны. Очень волнуюсь перед событием.

mari_oreshkina Пусть каждая леди будет довольна собой и своим телом - пишет Марина.

Еще никогда российским красавицам не удавалось забрать корону за 59 лет существования проекта. Возможно, все изменит Марина и станет первой, кто вернется из Токио с победой. В борьбу с ней вступит еще 70 девушек со всего мира. Их ждет знакомство с городами Японии, фотосессии и рекламные компании. Но мы, конечно, болеем за красавицу из Приморья.

mari_oreshkina Корона, которая уже в копилке приморской красавицы.

Я ТОЖЕ ТАК ХОЧУ

Обойти стороной тот факт, что Марина сбросила 23 килограмма, мы просто не имели право, поэтому попросили девушку поделиться советами с читателями «Комсомолки».

Стоп-лист продуктов

«Самое главное – это показания организма. Многое, конечно, зависит, от метаболизма. Сейчас стало очень популярно придерживаться здорового образа жизни и правильно питаться. Благодаря этому я и похудела. Ела и ем я от трех до пяти раз в день небольшими порциями. Нужно четко понимать какое количество белков, жиров и углеводов содержат продукты, чтобы просчитывать меню. Ограничить себя, однозначно, придется в сладком и мучном. Жареное исключить совсем. Сама я сладкоежка, и мне было очень сложно себя ограничить, но нужно найти полезную альтернативу. Вместе с этим нужно заниматься спортом. По себе скажу, что потом продукты правильного питания вам даже понравятся, как и тренировки – здесь главное начать. Если вы очень хотите какую-то вредную еду, мучить себя не нужно. Просто уменьшите порцию».

«Полюбите себя»

«Сначала нужно полюбить себя такой, какая ты есть. Даже если, смотря в зеркало, понимаешь, что нужно сбросить вес, любить себя необходимо, иначе все это чревато последствиям. Можно и до анорексии докатиться».

Сдаться – сделать шаг назад

«В прошлом году я ехала в Китай на конкурс. В определенный момент хотела все бросить, психануть и пойти есть вкусности всякие. Но мысль о том, что вся проделанная мною работа в таком случае обнулится, меня остановила. В таком случае я сделаю много шагов назад, зачем тогда вообще все это было?»

Зачем все это?

«Не забывайте, что все это мы делаем для себя - для здоровья и красоты своего тела».

Марине Орешкиной мы желаем удачи и надеемся на то, что в ноябре она получит новый титул и привезет в Приморье корону.

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