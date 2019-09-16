Определены наиболее часто встречающиеся профессии у больных варикозной болезнью

Исследование проводилось в течение полугода с января 2019 года. Интересно, что в рейтинг попали не только традиционные, так называемые «сидячие» и «стоячие» профессии, но также и те профессии, деятельность которых связана с активными физическими нагрузками, сообщает ЕНВ.

Флебологи Клиники доктора Григоренко, проанализировав обращения пациентов за последние полгода, составили своеобразный рейтинг специальностей, представители которых чаще всего обращались с проблемами варикоза.

1. Водитель.

2. Продавец.

3. Предприниматель.

4. Госслужащий / юрист.

5. Доктор / бухгалтер.

6. Администратор.

7. Преподаватель (учитель).

8. Моряк.

9. Строитель.

10. Парикмахер.

Люди этих профессий, как и многих других, не вошедших в этот рейтинг, испытывают во время работы вынужденное долгое стояние или сидение, отмечает ведущий хирург-флеболог Клиники доктора Григоренко и ее основатель Андрей Григоренко. «При этом, если у конкретного человека есть генетическая предрасположенность к варикозной болезни, то длительные вынужденные положения ускоряют дебют варикозной болезни или же усугубляют уже имеющиеся ее симптомы», - добавил специалист.

Андрей Геннадьевич Григоренко призвал дальневосточников не пренебрегать профилактическими мерами.

Во-первых, проводить ежедневные часовые пешие прогулки. После работы ноги могут гудеть, хочется посидеть, но это ловушка: человек создан двигаться!

Во-вторых, посещать в целях профилактики флеболога примерно раз в год. Варикозную болезнь стоит держать под контролем, поскольку на ранних стадиях все лечится!

В-третьих, придерживаться правильного и разнообразного питания. При этом прием пищи не должен быть избыточным.

В-четвертых, применять профилактическую компрессию при длительном стоянии или сидении (например, в авиаперелетах или автомобильных поездках). Назначить его должен флеболог с учетом ваших особенностей и данных обследования.

В-пятых, стараться постоянно отдыхать в движении: плавать в нашем прохладном море, кататься на велосипеде, заниматься ходьбой и игровыми видами спорта. Но без супер нагрузок!