2019-09-17T09:38:34+03:00
Происшествия

Первокурсницу, побившую мальчика-инвалида, могут отчислить из колледжа Приморья

Ее дальнейшую судьбу определит специально собранная комиссия
Кристина ГРИН
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Проверку проводят сотрудники краевого МВД.Проверку проводят сотрудники краевого МВД.Фото: Социальные сети
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Скандал, который разгорелся в стенах Приморского индустриального колледжа, не утихает до сих пор. Напомним, что там 17-летняя первокурсница побила мальчика-инвалида на глазах у всех группы. Тогда кадры с дракой учащихся молниеносно распространились в сети, и уже на этой неделе об инциденте в образовательном учреждении узнала почти вся страна.

Позже выяснилось, что не все в этом конфликте так однозначно, как могло показаться. Чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего, краевое МВД инициировало проведение проверки. Не остается в стороне и руководство колледжа. Там собрана специальная комиссия, в которую вошли педагоги, социальные работники и психологи. Им предстоит выяснить, что же на самом деле случилось между подростками.

Уже есть информация о том, что девочка оборонялась от 16-летнего инвалида. Сам мальчик был в школе на индивидуальном обучении, принимал транквилизаторы по рекомендации врачей. А с девушкой знакомы сотрудники ПДН. К сожалению, у педагогов колледжа не было возможности понять, что к обоим ученикам нужен особый подход. Прошло всего ничего с начала года, а характеристики со школ, которые могли бы подсказать коллегам, давно отменили. По мнению одногруппиков, конфликт спровоцировал парень.

- Мы приложим все усилия, чтобы разобраться в ситуации. Показания со всех свидетелей и педагогов уже взяты, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Сергей Чернота, директор КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж». – Все происходило на перемене. Лично до меня информация дошла лишь в минувший понедельник, хотя случилось все еще на прошлой неделе. 23 сентября пройдет общее собрание, на котором будет присутствовать не только комиссия, но и родители, а также участники конфликта. Там и будет ясно, что делать дальше. Даже, если девочку исключим из колледжа, нужно предпринять все меры, чтобы не допустить такие конфликты в дальнейшем.

Согласно показаниям одногруппников, мальчик нецензурной бранью и оскорбительными выражениями спровоцировал поведение девушки. Она же просто оборонялась. Разумеется, оправдать ее поступок нельзя, но утверждать, кто в этой ситуации виноват по кадрам видео, нельзя.

В колледже учится больше 800 студентов. На такое количество человек штат предусматривает только одного психолога. Такие нормативы. С начала года студентам уже проводили профилактические беседы, но, вероятно, этого мало когда речь заходит о детях с асоциальным поведением. Хочется, чтобы приморцы не пытались устраивать самосуд и выносить приговоры детям. Мораль проста, как говорят психологи, воспитывайте себя, а потом детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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