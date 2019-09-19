Константин Богданенко рассказал, почему покинул пост вице-губернатора Приморья и чем займется дальше

Константин Богданенко, который по собственному желанию покидает пост врио вице-губернатора Приморья, займется формированием институтов развития региона в должности директора краевого Инвестиционного Агентства, сообщил «Комсомольской Правде – Владивосток» личный пресс-секретарь Константина Богданенко.

- Цель, которую я ставлю перед собой - сформировать современную и эффективную экосистему развития Приморского края, по аналогии как это делается сейчас в Татарстане, в Питере, в Перми. Чтобы Приморье стало передовым регионом, недостаточно только синхронизировать работу действующих организаций, таких как Инвестиционное Агентство, центр «Мой бизнес», Корпорация развития Приморского края. Нам нужно активно включаться в реализацию проектов АСИ, использовать для развития экономики научный потенциал, возможности ДВФУ и ДВО РАН. Безусловно, в центре внимания останутся вопросы улучшения инвестиционного климата, а также развитие малого бизнеса, поддержка социальных проектов. Реализация многих инициатив требует глубокой проработки, на новой позиции я смогу уделять этому все свое время, - отметил Богданенко.

Остаток недели Богданенко проработает в должности врио вице-губернатора, курирующего развитие экономики, предпринимательства и туризма, а также государственного заказа. Покинет свой пост он в понедельник, 23 сентября.

Об отставке Богданенко - одного из самых харизматичных политиков Приморья - стало известно сегодня, 19 сентября. Он ворвался в политическую жизнь региона в 2016 году, представ перед избирателями сразу в нескольких ипостасях: успешный бизнесмен - совладелец и сооснователь Группы компаний DNS, меценат и общественный деятель - глава фонда "Энергия участия" и инициатор марафона "Мосты Владивостока", да и просто симпатичный, улыбчивый человек, глядевший на нас с огромного числа билбордов.

К Богданенко относились скептически, говорили, что избирательная кампания обошлась ему слишком дорого. Но он все же прошел в парламент Приморского края по одномандатному округу, а в декабре 2017 года тогда еще врио губернатора Андрей Тарасенко позвал его в администрацию заниматься экономикой и инвестициями.

И до самой отставки нареканий к Константину Богданенко не было слышно. Приморский край за это время улучшил позицию в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, перепрыгнув с 76 до 55 места. Так уж вышло, что отставка произошло после пятого Восточного экономического форума. Но возможно, это просто совпадение.