2019-09-19T12:10:36+03:00
Политика

Константин Богданенко рассказал, почему покинул пост вице-губернатора Приморья и чем займется дальше

«Ставлю перед собой цель сформировать современную и эффективную экосистему развития Приморского края, по аналогии как это делается сейчас в Татарстане, в Питере, в Перми»
Сергей БАЛАНОВ
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Еще недавно, на Восточном экономическом форуме, Константин Богданенко был одним из главных действующих лиц от регионаЕще недавно, на Восточном экономическом форуме, Константин Богданенко был одним из главных действующих лиц от регионаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Константин Богданенко, который по собственному желанию покидает пост врио вице-губернатора Приморья, займется формированием институтов развития региона в должности директора краевого Инвестиционного Агентства, сообщил «Комсомольской Правде – Владивосток» личный пресс-секретарь Константина Богданенко.

- Цель, которую я ставлю перед собой - сформировать современную и эффективную экосистему развития Приморского края, по аналогии как это делается сейчас в Татарстане, в Питере, в Перми. Чтобы Приморье стало передовым регионом, недостаточно только синхронизировать работу действующих организаций, таких как Инвестиционное Агентство, центр «Мой бизнес», Корпорация развития Приморского края. Нам нужно активно включаться в реализацию проектов АСИ, использовать для развития экономики научный потенциал, возможности ДВФУ и ДВО РАН. Безусловно, в центре внимания останутся вопросы улучшения инвестиционного климата, а также развитие малого бизнеса, поддержка социальных проектов. Реализация многих инициатив требует глубокой проработки, на новой позиции я смогу уделять этому все свое время, - отметил Богданенко.

Остаток недели Богданенко проработает в должности врио вице-губернатора, курирующего развитие экономики, предпринимательства и туризма, а также государственного заказа. Покинет свой пост он в понедельник, 23 сентября.

Об отставке Богданенко - одного из самых харизматичных политиков Приморья - стало известно сегодня, 19 сентября. Он ворвался в политическую жизнь региона в 2016 году, представ перед избирателями сразу в нескольких ипостасях: успешный бизнесмен - совладелец и сооснователь Группы компаний DNS, меценат и общественный деятель - глава фонда "Энергия участия" и инициатор марафона "Мосты Владивостока", да и просто симпатичный, улыбчивый человек, глядевший на нас с огромного числа билбордов.

К Богданенко относились скептически, говорили, что избирательная кампания обошлась ему слишком дорого. Но он все же прошел в парламент Приморского края по одномандатному округу, а в декабре 2017 года тогда еще врио губернатора Андрей Тарасенко позвал его в администрацию заниматься экономикой и инвестициями.

И до самой отставки нареканий к Константину Богданенко не было слышно. Приморский край за это время улучшил позицию в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, перепрыгнув с 76 до 55 места. Так уж вышло, что отставка произошло после пятого Восточного экономического форума. Но возможно, это просто совпадение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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