Молодой режиссер Александр Золотухин выиграл «Меридианы Тихого» и не пришел за призом

Главный приз 17-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» - Гран-при за лучший полнометражный фильм - увез с собой из Владивостока молодой режиссер Александр Золотухин. Награды удостоен «Мальчик русский» - полнометражный дебют режиссера.

История о простом русском мальчике, который идет на фронт Первой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом: через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу. Этот фильм особенно приглянулся жюри.

Награды международного кинофестиваля раздавали с Приморской сцены Мариинского театра вечером в четверг, 19 сентября. Перед церемонией гости фестиваля прошлись по звездной дорожке - традиционно синей, напоминая о месте проведения - городе у моря.

Правда, за большинством наград на сцену попросту никто не вышел. Не забрали приз за лучшую женскую роль, приз имени Юла Бриннера, приз жюри ФИПРЕССИ за лучший короткометражный фильм и часть других наград. Объявляли победителей, аплодисменты и поздравления звучали, да только уходило все в пустоту. Сергей Степанченко даже песню спел, раз, по его словам, «приз некому получать».

В середине мероприятия начало казаться, будто бы это не «торжественное» закрытие, а его генеральная репетиция. И вот объявляют главного победителя. Награда за лучший полнометражный фильм - «Мальчик русский». Вызывается Александр Золотухин. Казалось бы, наш соотечественник. Это не в другую страну лететь с пересадками. Но и этот приз оказался сегодня бесхозным.

Как и основной, приз за лучший короткометражный фильм вручала Анна Меликян, председатель жюри. Российский кинорежиссер и актриса рассказала, что она сама каждый год работает над короткометражными фильмами и считает, что снимать их даже сложнее, чем полнометражные. Работа, которая получила награду за «короткий метр», по словам председателя жюри, единственная, где судьи вообще не спорили, проголосовали единогласно.

Победу получил фильм «Братство» (Мириам Жубер, Канада, Тунис, Катар, Швеция). За призом вышла помощник режиссера Бальзам Эрроух Оухай. Девушка сказала, что для нее большая честь быть во Владивостоке и она торжественно передаст кубок режиссеру.

Вообще именитых гостей и даже звезд мирового уровня было много - и на открытии, и на закрытии фестиваля. Если еще неделю назад по звездной дорожке шагали Уильям Болдуин и Майкл Мэдсен, то звездой закрытия стал «Горец» Кристофер Ламберт.

Владимир Феркельман и Кристофер Ламберт на звездной дорожкеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Спасибо большое за приглашение и за теплый прием во Владивостоке. В следующий раз, когда я вернусь в Россию, постараюсь выучить ваш язык получше. Все, что я могу сейчас сказать, это «да», «спасибо», - обратился к зрителям Ламберт.

Кинорежиссер Александр Лунгин получил награду дважды. Одна из них - за лучшую режиссерскую работу. Сказал, что это его любимая награда.

Александр Лунгин идет за наградамиФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Павел Лунгин получил приз губернатора Приморского края. Так совпало, что сидели они рядом.

- Он даже бровью не повел и ничем себя не выдал, что даст мне какую-то награду. Умеет держать тайны, - похвалил режиссер губернатора Олега Кожемяко.

Сергей Степанченко поет свою песнюФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

ЛАУРЕАТЫ 17-ГО МКФ СТРАН АТР «МЕРИДИАНЫ ТИХОГО»

Гран-при за лучший полнометражный фильм -

«МАЛЬЧИК РУССКИЙ», режиссер Александр Золотухин, Россия.

Приз за лучший короткометражный фильм -

«БРАТСТВО», режиссер Мириам Жубер, Канада, Тунис, Катар, Швеция.

Приз за лучшую режиссуру -

Режиссер Александр Лунгин, «БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ», Россия.

Приз за лучшую женскую роль -

Актриса Летиция Гомез, фильм «ЛИТИГАНТЕ», режиссер Франко Лолли, Колумбия, Франция.

Приз за лучшую мужскую роль -

Актер Тоби Уоллес, фильм «АДСКОЕ НЕВЕЗЕНИЕ», режиссер Томас М. Райт, Австралия.

Специальный приз жюри -

«ГУРУ», режиссер Рори Барриентос Ламас, Чили.

Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм -

Фильм «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ», режиссер Артур Пинхасов, Россия.

Приз имени Юла Бриннера -

Актриса Таисия Вилкова, фильм «ВЫШЕ НЕБА», режиссер Оксана Карас, Россия.

Приз губернатора Приморского края «9288 км» -

Режиссер Павел Лунгин.

Приз жюри ФИПРЕССИ за лучший полнометражный фильм -

Фильм «МАЛЬЧИК РУССКИЙ», режиссер Александр Золотухин, Россия.

Приз жюри ФИПРЕССИ за лучший короткометражный фильм -

Фильм «ЧИЧИ», режиссер Дэвид Нессл, США.

Приз жюри НЕТПАК -

Фильм «БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ», режиссер Александр Лунгин, Россия.