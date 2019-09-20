«А качество проезда улучшить не хотят?»: как жители Владивостока отреагировали на новость о возможном повышении оплаты проезда до 34 рублей

Жители Владивостока возмущены новостью о поднятии стоимости проезда в автобусах. Если на сегодняшний день, 20 сентября, проезд стоит 23 рубля, то уже через неделю стоимость может вырасти до 34. Граждане считают, что при этом качество обслуживания оставляет желать лучшего, а цена неоправданно завышенная, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Автоперевозчики сдали свои расчеты в городскую администрацию. Значительную разницу в 11 рублей они обосновали. Их аргументы были публично обнародованы, и гражданам нашлось, что ответить на каждый из них, да еще и ворох своих претензий добавить.

В последние два года автомобильные компании обновляли парк машин, которые закупаются в лизинг. По их данным, они приобрели около 106 автобусов только за 2018 год. В день на городские линии выходит около 600-650 штук. То есть, такие колоссальные изменения в лучшую сторону пассажиры должны были заметить, вот только, судя по комментариям, условия в транспорте почему-то все еще антисанитарные.

- Возить на переваренных автобусах, которые на ходу разваливаются, с водителями, не выпускающими телефон от руки и не говорящих по-русски. Да они элементарно правило ПДД не соблюдают, - пишет приморец.

Другой комментатор, как и десятки других, мужчину поддержали. Между ними всеми можно было даже проводить соревнования – «кто красочнее опишет проезд в общественном транспорте» или «кто больше назовет синонимов к слову "вонючий"».

- Автобусы – хлам. Дырявые, грязные… За какой им вообще платить? Это они должны приплачивать, чтобы люди в таких вонючках ездили.

Некоторые владивостокцы выступили со своими предложениями установки новых цен. Так, один из комментаторов сказал, что стоимость на проезд должна зависеть от года выпуска автобуса.

- От 0 до 3 лет – 23 рубля; от 4 до 7 лет – 15 рублей; от 8 до 15 лет – 5 рублей; старше 15 – бесплатный проезд, - предложил свои цены какой-то «экономист».

Перевозчики жаловались на рост цены дизельного топлива, запчастей. Да и на другие хозяйственные траты, в их числе – обслуживание оборудования системы ГЛОНАСС, а также процент отчисления за систему безналичного расчета.

- На Сахалине бензин дороже, чем здесь, но проезд 20 рублей, - парировала их доводы девушка.

А банковских терминалов в большинстве автобусов люди все еще не наблюдают.

- Чем они обосновывают? Терминалов все еще нет, оплата идет в черную. А теперь, когда вопрос об оборудовании каждого автобуса безналичной оплатой встал, поняли, что выручка сократиться, в карман не смогут класть, так решили возместить все за счет пассажиров.

Для сравнения также были опубликованы цены за одну поезду в общественном транспорте в других городах. В большинстве из них проезд выше, чем сейчас в приморской столице: в Хабаровске – 30 рублей, в Благовещенске - 25, Петропавловске-Камчатском – 27, Комсомольске-на-Амуре – 28-30, Екатеринбурге – 28, Красноярске – 26, в Москве – в зависимости от способа оплаты в среднем от 42 до 45 рублей.

- Так вот не надо сравнивать с другими городами. В Москве хорошие автобусы, грех не прокатиться. А в наших сиденья гуляют по салону и выхлопными газами несет.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что где-то и зарплата выше, и продукты дешевле. Поэтому даже сравнивать не стоит.