Угроза Приморью: синоптики уточнили информацию о тропическом шторме «Тапа»

Тропический шторм «Тапа» мощными ливнями угрожает Приморскому краю. На данный момент существуют две траектории его движения. В обеих вихрь зацепит регион. От его маршрута зависит объем разрушений, которые он с собой принесет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Новый вихрь уже семнадцатый «сын» Тихого океана. Вчера, 19 сентября, он усилился и из степени тропической депрессии вырос до мощного шторма.

По одной из прогностических версий, утром 23 сентября он может выйти в Японское море. Там пройдет в непосредственной близости от западного побережья Японии. После надвинется на Хоккайдо. В этом случае, в восточной половине края пройдут дожди различной степени мощности: от небольших до сильных. А на побережье будет царствовать штормовой ветер.

По другой версии событий, траектория движения вихря будет севернее предыдущей. И он окажется в центре, а затем на севере Японского моря. Где 24 сентября от пролива Лаперуза пройдет вблизи восточного побережья Приморья. Расстояние между ним и материком будет буквально 200-300 километров. Синоптики предсказывают очень сильные дожди, в особенности в восточной половине края. Ветер будет также штормовым. В общем, северные корейцы снова потерпят бедствие.

Для того чтобы рассчитать более точное направление шторма нужно дождаться, пока он пройдет точку перегиба траектории. Вскоре эксперты в области гидрометеорологии проведут более точные расчеты.

Напомним, что на днях об опасности затрубили народные синоптики. Они выпустили предупреждение о возможной опасности.