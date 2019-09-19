2019-09-19T11:37:42+03:00
Общество

Восемь северокорейских браконьеров выдворены из Приморья

Нелегалы из КНДР заплатили штраф и отправились на родину
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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От станции Хасан до Пхеньяна в купе можно доехать за 4,5 тысячи рублейОт станции Хасан до Пхеньяна в купе можно доехать за 4,5 тысячи рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Судебные приставы препроводили восемь северокорейских рыбаков до пункта пропуска через государственную границу. Браконьеры нарушили режим пребывания в России, за что поплатились штрафом и депортацией. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов России по Приморью.

Суд признал восемь граждан КНДР виновными по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации». Каждый браконьер, согласно решению, должен был заплатить по две тысячи рублей штрафа.

Нелегалы были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по городу Артему, откуда отправились на станцию Хасан. Там судебные приставы передали браконьеров в руки пограничников для дальнейшего выдворения с территории Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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