2019-09-23T10:32:44+03:00
Политика

Новым вице-губернатором Приморья в свой день рождения стал Константин Шестаков

Он сменил на этом посту Константина Богданенко
Сергей БАЛАНОВ
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Константин ШестаковКонстантин ШестаковФото: Сергей БАЛАНОВ
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Константин Шестаков, возглавлявший департамент туризма Приморья, назначен врио вице-губернатора края с 24 сентября. Соответствующий приказ подписал губернатор Олег Кожемяко.

На новом посту Константин Шестаков будет курировать вопросы экономики и развития предпринимательства, государственного заказа, туризма.

Ранее эти вопросы в приморской администрации курировал вице-губернатор Константин Богданенко, но он написал заявление по собственному и с сегодняшнего дня покинул этот пост. Далее он займется формированием институтов развития региона в должности директора краевого Инвестиционного агентства Приморского края.

О назначении стало известно в день, когда Константин Шестаков отмечает свое 37-летие.

Справочно. Константин Владимирович Шестаков родился 23 сентября 1982 года. Окончил Дальневосточный государственный университет в 2004 году. Имеет два высших образования по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция».

Свою трудовую деятельность начал в турсфере. С 2010 года занимал в Администрации Приморского края различные должности в этом направлении. Профильный департамент возглавил в сентябре 2014 года.

В мае 2017 года Константин Шестаков стал руководителем Координационного Совета по туризму в Дальневосточном федеральном округе, а также вошел в Президиум Координационного совета по туризму при Минкульте РФ.

Женат, воспитывает сына и дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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