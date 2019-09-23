Как не промедлить с раком щитовидной железы во Владивостоке?

Надо четко понимать, что ранний рак щитовидной железы излечим.

На ранних этапах (размер узла – менее 1 см) злокачественный узел при УЗИ исследовании, как правило, не отличается от обычного доброкачественного. Далее для него характерны быстрый рост, отсутствие четких границ, плотность, увеличение лимфатических узлов.

В группу риска входят люди, проживающие в эндемичных районах с плохой экологией, радиацией и т.д. Одним из таких районов является Приморский край. Жители региона должны соблюдать онкологическую насторожённость:

1) не пренебрегать профилактическим УЗИ щитовидной железы;

2) если узел выявлен, то надо пройти процедуру тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии (ТАПБ) для определения характера образования и исключения рака;

3) дальнейшая тактика зависит от точного диагноза.

В «Клинике лазерной хирургии доктора Григоренко» вы можете пройти полное обследование, включая консультацию профессионального эндокринного хирурга, УЗИ щитовидной железы, ТАПБ (биопсию) и получить правильную и быструю (без потери времени) стратегию лечения. То есть быстро определить где, как, чем и у кого следует незамедлительно лечиться.

Осуществляет консультации, ТАПБ, анализирует результаты и определяет стратегию лечения Григоренко Ярослав Андреевич, хирург высшей категории, с 14-летним опытом практической хирургии. Ярослав Андреевич выполняет хирургические операции любой сложности в отделении эндокринной хирургии краевой клинической больницы N 1, является эндокринным хирургом, хирургом-флебологом, эндокринным онкологом.

Уважаемые приморцы, помните, что симптомы проявления болезни могут возникнуть, когда это может быть фатально поздно! Ведь так просто посетить доктора, провести исследование на аппарате УЗИ, сделать ТАПБ. Главное – сделать это вовремя, не дожидаясь серьёзных проблем. Посетите клинику с профилактической целью – для диагностики. Будьте здоровы и берегите себя!