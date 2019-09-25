2019-09-25T11:12:29+03:00
Происшествия

Медведь напал на сотрудницу зоопарка в Приморье, спасавшую косолапых во время наводнения

По неподтвержденной информации, хищник разодрал женщине ногу
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Вера близко подошла к клетке, чем и воспользовался медведь. Фото: Vl.ruВера близко подошла к клетке, чем и воспользовался медведь. Фото: Vl.ru
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В муниципальном зоопарке Уссурийска медведь напал на сотрудницу. Жертвой хищника стала известная зоозащитница Вера Блищ, которая во время наводнения 2015 года спасала косолапых. По предварительным данным, женщина получила серьезную травму ноги.

Как рассказал «КП-Владивосток» источник в медицинских кругах региона, Вера близко подошла к клетке, чем и воспользовался медведь. Хищник схватил женщину за ногу, но зооактивистке все-таки удалось вырваться из лап зверя. Женщину госпитализировали в городскую больницу Уссурийска с открытым переломом ноги и скальпированной раной.

Однако существует и другая версия произошедшего. Сотрудница зоопарка близко подошла к клетке с медведем, который ударил женщину лапой. Веру госпитализировали, но ногу спасти не удалось – зоозащитнице ампутировали голень.

Официальных комментариев на этот счет от руководства зоопарка, городских и краевых властей нет. Судьба медведя также пока неизвестна, однако обычно косолапых, которые проявили агрессию по отношению к человеку или попробовали людскую плоть, ликвидируют.

Вера Блищ известна в Приморье тем, что в 2015 году во время супертайфуна «Гони», который обрушился на Уссурийск, спасала животных в местном зоопарке. От картин тех дней у многих до сих пор сжимается сердце. Животные гибли в затопленных клетках, вставали на задние лапы в надежде спастись, истошно кричали. Тогда даже дальневосточный полпред вмешался в ситуацию и обязал спасти зверей в зоопарках. Однако жертвами стихии все-таки стали десятки животных.

Животные гибли в затопленных клетках, вставали на задние лапы в надежде спастись, истошно кричали Фото: Социальные сети

Животные гибли в затопленных клетках, вставали на задние лапы в надежде спастись, истошно кричалиФото: Социальные сети

«КП-Владивосток» продолжит следить за ситуацией и желает Вере скорейшего выздоровления!

ИСТОЧНИК KP.RU

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