«Хабаровск – конфетка, с Владивостоком не сравнить»: Артемий Лебедев ответил блогеру из Владивостока

Артемий Лебедев в своем новом видео на ютуб-канале рассказал о своей поездке во Владивосток и о своих впечатлениях о городе. В частности, он коснулся вспыхнувшего между ним и блогером Полиной Степаненко конфликте, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Известный дизайнер Артемий Лебедев приезжал в приморскую столицу на лекцию и, по его словам, вернулся от туда не только с крабом и икрой, но и с нелестными о нем отзывами в местной прессе.

Стоит сказать, что дальневосточный город, по мнению Лебедева, застряла в нулевых. Мол, Владивосток отстает от многих российских городов, в которых он был, исключая Петропавловск-Камчатский. Так что «есть куда падать» - говорит он. А на радость хабаровчан Лебедев и вовсе добавил, что у них в гостях ему нравится больше.

- Владивосток с Хабаровском не сравнить. Хабаровск – конфетка, одно удовольствие в нем гулять. Милый и душевный. А Владивосток – город, провоцирующий тебя на выживание.

Затем Артемий рассказал, что поводом к конфликту между ним и местными гражданами послужил его пост в инстаграме. Лицом «оппозиции», кстати, была местная ПП-блогер Полина Степаненко. Дизайнер выложил фото владивостокского здания, на котором висел двухлетний плакат с Тимати. «Время местами застыло во Владивостоке» - прокомментировал картину сорокачетырехлетний мужчина с синими волосами, он же Артемий Лебедев.

Полина Степаненко решила ответить на его высказывание.

- Итак, тебя пригласили на приличное (бизнес-конференция, как я понимаю?) мероприятие, оплатили твои часы, отведенные на трансляцию контента в массы. Я не очень понимаю прикладной характер и пользу от выступления Лебедева, ну ок. Организаторам виднее. Так вот. Тебе билет на самолёт до VVO и рубли на банковскую карту, а ты? – вопрошает Полина. - А ты нам - пост на тему «Владивосток - город, в котором нет жизни». Или как там? «Время остановилось».

На слова девушки Артемий отреагировал сначала остро – в соцсетях послал в одно известное место. А потом вот, в видео, решил все-таки ответить более развернуто.

- Я никогда не писал, что Владивосток - это город, в котором нет жизни. Там жизни-то [дофига], но сам он застрял в прошлом. И по сравнению с тем, что бывает в других русских городах, это очень хорошо бросается в глаза. Во-вторых, какое твое собачье дело, куда я приехал, чем я занимаюсь, кто и сколько мне заплатил. Я имею право ездить абсолютно по любым городам, любых стран, никого не спрашивать. [Назвал действие, которое делают на унитазе] на мнение всех людей. Если я вижу [продукт, возникающий после сидения на унитазе или по-другому «экскременты»], я его фотографирую и публикую. Мое личное право. Забыл спросить всяких [дураков] провинциальных.

А самой Полине он сказал пойти и навести порядок в саду.

- Защищает свой город, который лучше бы она вышла на улицу, взяла лопату и привела бы в порядок. Хотя бы у себя в саду.

К слову, Полина Степаненко - ведущий радио «Комсомольская правда - Приморье». Ведет передачу «Больше ППравил», и завтра будет у нас в эфире.

А злополучный баннер с Тимати сегодня со здания сняли местные герои - директор барбер-шопа и руководитель маркетингового агентства.