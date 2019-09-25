Один ноль в пользу Лебедева: двухгодичную афишу с Тимати сняли во Владивостоке
Активные граждане приморской столицы сняли устаревшую афишу с концертом рэпера Тимати по адресу: Красного Знамени, 66. Именно ее раскритиковал известный российский дизайнер Артемий Лебедев по приезде во Владивосток. Баннер висел на здании около двух лет. Его демонтажем занялись директор барбер-шопа FIRMA Тимофей Рябцев и руководитель агентства маркетинга Александр Факторов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Напомним подробности недавнего скандала с участием Артемия Лебедева. Дизайнер во время визита во Владивосток запостил в соцсети фотографии, сделанные в городе, и подкрепил их критическими комментариями. Одна из публикаций была нацелена в том числе и на снятую афишу. «Время местами застыло во Владивостоке» - написал о ней Лебедев. Его замечания вызвали недовольство многих приморцев. Местный ПП-блогер Полина Степаненко в своем инстаграме разделила мнение гневных граждан. Между ней и Артемием завязалась ссора с ненормативной лексикой со стороны Лебедева.
Перед отъездом из города дизайнер встретился с главой Владивостока Олегом Гуменюком. Они обсудили идеи улучшения городской среды. После их разговора многие надеялись, что именно администрация займется демонтажем скандальной конструкции, но этого так и не случилось.
Зато у этого города появились новые герои - Тимофей Рябцев и Александр Факторов. Первый в своем фейсбуке разместил видео, в котором сообщил о намерении убрать надоедливый баннер.
- Мы приводим город в движение своими силами, - поделился Тимофей. Он вместе с Александром немедля приступили к исполнению замысла. Уже через минут 40 злополучный баннер отлепили от здания и уложили на землю. Там уже порядком запылившийся «артефакт» стали разбирать.
Как рассказал в телефонном разговоре Тимофей Рябцев корреспонденту PrimaMedia, весь процесс демонтажа парни засняли на камеру, чтобы сделать ролик.
ИСТОЧНИК KP.RU