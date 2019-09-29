Из-за Дня тигра дороги во Владивостоке будут перекрыты (СХЕМА)

Движение транспортных средств в центре Владивостока будет временно ограничено сегодня, 29 сентября. В этот день по улицам города пройдет праздничное шествие, посвященное Дню тигра, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Схема перекрытия

Так, согласно информации администрации города, движение и парковка автомобилей будут запрещены на следующих участках:

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской с 10:20 до 13:20;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Светланской с 11:50 до 14:00;

-по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской с 11:50 до 14:00;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской.

Кроме этого, невозможно будет поставить свое транспортное средство на территорию парковки около здания белого дома. Здесь также с 6 часов до 23 часов будут введены ограничения.

Автомобилистам предлагают для объезда улицы Уборевича, Алеутскую, переулок Павленко, проспект Красного Знамени и Партизанский проспект.

Напомним, традиционно День тигра отмечается в последнее воскресенье сентября. В этот день жителей и гостей столицы ДФО всегда ожидает очень интересная программа. В этом году это будет праздничное костюмированное шествие, а также выступление различных музыкальных групп и ансамблей. Хедлайнерами станут такие группы, как «Серьга» и Uma2rman.

Кроме этого, праздничные мероприятия будут также проходить на Набережной спортивной гавани. Здесь развернется семейный маркет Creative Spot, пройдет открытый баскетбольный турнир молодежной организации «Траектория» и многое другое.

День тигра 2019 во Владивостоке: программа мероприятий