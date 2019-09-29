В Южной Корее прогремел взрыв на судне с российскими моряками

Взрыв прогремел на одном из судов в южнокорейском порту Ульсан. На его борту находились 10 российских моряков. Всего в результате произошедшего пострадали 18 человек, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет информационное агентство, взрыв произошел на грузовом судне Stolt Groenland. Оно шло под флагом Каймановых островов и перевозило нефтепродукты. После этого начался пожар, который перекинулся на другое пришвартованное рядом судно Bow Dalian под флагом Сингапура.

В результате произошедшего пострадали 18 человек: трое моряков Bow Dalian, девять служащих порта, осуществлявших его разгрузку, один пожарный и пятеро сотрудников морской полиции. Один из них находится в тяжелом состоянии.

ulsanhotple Момент взрыва

Отметить, что на борту судна Stolt Groenland в момент взрыва находились 10 российских моряков. Никто из них не пострадал, все они были благополучно эвакуированы.

Взрыв на судне .Автор: ! !

Сейчас в причинах произошедшего предстоит разобраться южнокорейским правоохранительным органам.