2019-09-29T05:37:09+03:00
Происшествия

В Южной Корее прогремел взрыв на судне с российскими моряками

В результате произошедшего пострадали 18 человек
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Взрыв прогремел на судне Stolt Groenland. Фото: @ulsanhotpleВзрыв прогремел на судне Stolt Groenland. Фото: @ulsanhotple
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Взрыв прогремел на одном из судов в южнокорейском порту Ульсан. На его борту находились 10 российских моряков. Всего в результате произошедшего пострадали 18 человек, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет информационное агентство, взрыв произошел на грузовом судне Stolt Groenland. Оно шло под флагом Каймановых островов и перевозило нефтепродукты. После этого начался пожар, который перекинулся на другое пришвартованное рядом судно Bow Dalian под флагом Сингапура.

В результате произошедшего пострадали 18 человек: трое моряков Bow Dalian, девять служащих порта, осуществлявших его разгрузку, один пожарный и пятеро сотрудников морской полиции. Один из них находится в тяжелом состоянии.

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Момент взрыва
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Отметить, что на борту судна Stolt Groenland в момент взрыва находились 10 российских моряков. Никто из них не пострадал, все они были благополучно эвакуированы.

Взрыв на судне .Автор: ! !

Сейчас в причинах произошедшего предстоит разобраться южнокорейским правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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