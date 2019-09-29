«Заверните мне его с собой»: Ольгу Бузову покорил житель Владивостока
Певицу и телеведущую Ольгу Бузову очаровал житель Владивостока во время прогулки на яхте. Юный Богдан в костюме тигра так запал в душу девушке, что она почти весь вечер провела с ребенком. Стоит отметить, что и мальчик был в восторге от певицы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Ольга Бузова, которая 27 сентября выступила в клубе “Паллада” во Владивостоке, вчера, 28 сентября, устроила себе выходной. Певица вместе с друзьями отправилась на морскую прогулку, о чем подробно рассказала своим подписчикам в instagram. Девушку впечатлила красота Приморского края, а также морепродукты. Кроме этого, на яхте она познакомилась с мальчиком Богданом.
- Ты тигр? - спросила Оля у ребенка во время знакомства.
- Нет, я человек Богдан, - ответил ей мальчик.
В море Ольга провела с друзьями почти весь день. Фото: @buzova86
Ребенок оказался не робкого десятка и сразу взял певицу в оборот: сначала он показал ей второй этаж судна, а потом и вовсе повел на нос яхты. Стоит отметить, что певица была очарована юным Богданом и почти весь вечер не выпускала его из своих объятий, а позже и вовсе попросила его «завернуть с собой».
«Заверните мне его пожалуйста с собой», - написала под совместной фотографией Оля.
Сегодня, 29 сентября, певица уже улетела в Хабаровск, где у нее также запланирован концерт.
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ИСТОЧНИК KP.RU