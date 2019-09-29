2019-09-29T06:17:02+03:00
Общество

«Заверните мне его с собой»: Ольгу Бузову покорил житель Владивостока

Девушка осталась в восторге от обаятельного джентльмена
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По признаниям певицы это был волшебный день с друзьями. Фото: @buzova86По признаниям певицы это был волшебный день с друзьями. Фото: @buzova86
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Певицу и телеведущую Ольгу Бузову очаровал житель Владивостока во время прогулки на яхте. Юный Богдан в костюме тигра так запал в душу девушке, что она почти весь вечер провела с ребенком. Стоит отметить, что и мальчик был в восторге от певицы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ольга Бузова, которая 27 сентября выступила в клубе “Паллада” во Владивостоке, вчера, 28 сентября, устроила себе выходной. Певица вместе с друзьями отправилась на морскую прогулку, о чем подробно рассказала своим подписчикам в instagram. Девушку впечатлила красота Приморского края, а также морепродукты. Кроме этого, на яхте она познакомилась с мальчиком Богданом.

- Ты тигр? - спросила Оля у ребенка во время знакомства.

- Нет, я человек Богдан, - ответил ей мальчик.

В море Ольга провела с друзьями почти весь день. Фото: @buzova86

В море Ольга провела с друзьями почти весь день. Фото: @buzova86

Ребенок оказался не робкого десятка и сразу взял певицу в оборот: сначала он показал ей второй этаж судна, а потом и вовсе повел на нос яхты. Стоит отметить, что певица была очарована юным Богданом и почти весь вечер не выпускала его из своих объятий, а позже и вовсе попросила его «завернуть с собой».

«Заверните мне его пожалуйста с собой», - написала под совместной фотографией Оля.

buzova86buzova86
Певица осталась в восторге от мальчика Богдана
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Сегодня, 29 сентября, певица уже улетела в Хабаровск, где у нее также запланирован концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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