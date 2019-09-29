«Тигриное нашествие»: Более 12 тысяч человек прошлись по улицам Владивостока

Во Владивостоке прошло шествие, посвященное Дню тигра. Участие в нем приняли более 12 тысяч человек, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сегодня, в последнее воскресенье сентября состоялось традиционное празднование Дня тигра. По центральным улицам Владивостока прошло костюмированное шествие, участие в котором приняли более 12 тысяч человек. Горожане прошлись в колонне от Покровского парка до самой центральной площади, где их ждала праздничная программа.

Участие в шествии приняли более 12 тысяч человек. Фото: Вадим Попов

Кроме этого, различные мероприятия проходили и на набережной Спортивной гавани.

День тигра празднуется в последнее воскресенье сентября. Фото: Вадим Попов

Однако на этом гуляния не закончились. Основная программа начнется на центральной площади в 19.00. Здесь перед жителями и гостями столицы ДФО выступят группы колонны у Покровского парка, так и на протяжении всего Океанского проспекта по направлению к центральной площади Владивостока.

Всем желающим на площади рисовали аквагрим. Фото: Вадим Попов

Этот праздник является одним из самых любимых у жителей Владивостока. Фото: Вадим Попов

Присоединиться к шествию мог каждый желающий. Фото: Вадим Попов