ФСБ задержала шхуны с 262 северокорейскими рыбаками в Приморье

«Мы их спасаем, а они нас грабят» - так отзываются о северокорейских браконьерах, систематически разграбляющих воды Японского моря, жители Приморского края. Иностранцы под видом моряков, спасающихся от стихийного бедствия, просят убежище, а на деле просто браконьерствуют.

Терпение лопнуло не только у местных жителей, но и у сотрудников погрануправления. Военные решили всерьез заняться северокорейцами

В период с 21 по 27 сентября в особых экономических водах России региональная ФСБ задержала три рыболовных шхуны, на борту которых находились 263 браконьера из КНДР.

- У браконьеров обнаружено больше 30 тысяч экземпляров незаконно добытого кальмара. Морепродукты уже изъяты вместе с запрещенными орудиями лова, - отметила в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды - Владивосток» Альбина Проскуренко, представитель пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. - Нарушители доставлены в порты: две шхуны в Находку и одну в Посьет для дальнейшего разбирательства и принятия процессуальных решений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/734479" frameborder="0"></iframe> ФСБ задержало три шхуны с 262 северокорейскими рыбаками в Приморье.Автор: пресс-служба погранупарвления ФСБ России по Приморскому краю.! другой источник

Известно, что военные с агрессивным сопротивлением при задержании браконьеров не столкнулись. Лишь по предварительным данным, за минувшую неделю ущерб от их незаконной добычи кальмара составил больше 2,5 миллиона рублей.

Представитель погрануправление отметила, что на этом работа сотрудников ФСБ не окончилась. Военные продолжают выслеживать преступников, чтобы в дальнейшем их привлекли к ответственности.

В сухом остатке всего за две недели пограничники задержали больше 400 рыбаков из КНДР. Все они дожидаются принятия решения на своих шхунах под конвоем.

Охота на браконьеров продолжается.Фото: скриншот с видео

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/732863" frameborder="0"></iframe> Пограничники задержали в Японском море 161 браконьера из КНДР.

Напомним, что это не первый случай оккупации браконьеров из КНДР Японского моря. В этом месяце сотрудники ФСБ задержали порядка 160 иностранцев, которые охотились в особых экономических зонах России. 17 сентября при проведении осмотра одной из браконьерских шхун иностранцы напали на пограничников.

Пострадали четверо военных, к счастью, их жизни ничего не угрожает. Но в то же время, один из тех, кто оказал вооруженное сопротивление, получил травмы, не совместимые с жизнью. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Они уже возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Максимальное наказание – 20 лет колонии.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Ананьев, адвокат

- По какой причине всех браконьеров до сих пор держат на шхунах – мне непонятно. Есть преступление, за ним должна быть мера пресечения, следствие, а потом приговор. В российском законодательстве их должны судить по статье 253 части 3 – «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ» и по 322 «Незаконное пресечение государственной границы РФ». Если исходить из этих статей, то иностранцам грозит до 6 лет лишения свободы.Разумеется, это не касается тех, кто напал на пограничников - их ждет более суровое наказание

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