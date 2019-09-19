2019-09-19T06:38:08+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания агрессивных браконьеров из КНДР в Японском море

Пограничники задержали 161 гражданина Северной Кореи [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Инцидент произошел в районе банки Кита-Ямато в Японском мореИнцидент произошел в районе банки Кита-Ямато в Японском мореФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

ФСБ распространило видео с места задержания северокорейских браконьеров, которые незаконно добывали биоресурсы в исключительной экономической зоне России. Напомним, 17 сентября около 17:00 часов нелегалы из КНДР отказались подчиниться законным требованиям приморских пограничников и оказали вооруженное сопротивление.

Инцидент произошел в районе банки Кита-Ямато в Японском море. На кадрах видно несколько судов, которые идут под флагом КНДР. Пограничники дали команду нелегалам остановиться, и высадились на заморские шхуны для проверки. Силовики уважительно поздоровались с браконьерами (один из пограничников говорит: «Аньенхасымника!» (Аньёнхащимника), что является высшей степенью уважения в корейском языке), и приступили к исследованию судна.

Пограничники задержали в Японском море 161 браконьера из КНДР.

Кадров самого вооруженного столкновения нет, однако известно, что экипаж одной из шхун отказались подчиниться требованиям пограничников, и напал, вооружившись ножами и баграми. Затем северокорейцы попытались отобрать у военнослужащих автоматы, но безуспешно.

В результате стычки четыре пограничника получили ранения, один из них – огнестрельное. Все пострадавшие доставлены в больницу, двое прооперированы. Медицинская помощь также понадобилась северокорейцам. Несмотря на травмы, силовикам удалось задержать две промысловые шхуны, 11 мотоботов и 161 браконьера.

Напомним, что ранее по факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Максимальное наказание – до 20 лет колонии

Почему же браконьеры КНДР оккупировали Приморье? «КП-Владивосток» попыталась разобраться, что толкает северокорейских рыбаков добывать наши биоресурсы, грубо нарушая международное право и границы Российской Федерации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто или что позволяет браконьерам из КНДР грабить Приморье

«КП-Владивосток» попыталась разобраться, почему северокорейские рыбаки добывают наши биоресурсы, грубо нарушая международное право и границы Российской Федерации (читать далее)

«Мы их спасаем от тайфунов, они в нас стреляют»: что приморцы думают о нападении корейцев на ФСБ

Подавляющее большинство уверено, что все произошедшее – последствие вседозволенности (читать далее...)

Российский МИД выдвинул требования после инцидента в Японском море

После вооруженного нападения на приморских пограничников браконьерами из КНДР от властей соседнего государства ждут принятия исчерпывающих мер (читать далее...)

После стычки браконьеров КНДР и пограничников в Приморье возбуждено уголовное дело

По уточненным данным, ранения получили четыре пограничника (читать далее...)

Еще один рыбак из КНДР осужден за нападение на пограничника в Приморье

Ранее другие члены рыбацкой шхуны «SMRT DAE YANG 10» получили приговоры (читать далее..)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Водитель катера в Приморье сбил яхту и оставил на погибель трех ее пассажиров
Вместе с соей из Приморья в Китай хотели вывезти опасные для здоровья людей семена амброзии
СК и прокуратура разберутся в скандале с избиением мальчика-инвалида в колледже Приморья
АО «Восточный Порт» приняло участие в работе международной отраслевой конференции
Пострадавшие после стычки с браконьерами КНДР пограничники госпитализированы в Приморье
Массовое ДТП в Приморье: камАЗ врезался в междугородний автобус, а тот зацепил легковушку
Водитель маршрутки переехал ногу пенсионерке во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 19 сентября 2019 года: днем до +18 градусов, без осадков
Открылся прием заявок на участие в шествии «тигриных» колонн во Владивостоке
После стычки браконьеров КНДР и пограничников в Приморье возбуждено уголовное дело
Легендарный находкинский клуб «Океан» триумфально вернулся в большой футбол
«Что произошло с имуществом, мы пока до конца не понимаем и не знаем» - депутат приморского заксобрания о потерянных вместе с «Хаяттами» вещах
Женщина несколько месяцев не замечала, что с ее карты списали 143 тысячи
В День тигра традиционно ограничат движение автомобилей во Владивостоке
Путину предложили выплатить пострадавшим от наводнения приморцам ущерб без страховки
ФСБ рассказала о состоянии приморских пограничников, пострадавших в стычке с моряками КНДР
Поиски голубоглазого парня с длинной челкой из Приморья завершены
Выехала на встречку с тремя маленькими детьми в салоне и столкнулась с грузовиком: на Шаморовской трассе произошло серьезное ДТП
Российский МИД выдвинул требования после инцидента в Японском море
"Вас ожидает водитель Иван": Владивосток останется без иностранных шоферов
Погода в Приморье на 18 сентября: местами пройдут дожди различной степени мощности
С жительницы Приморья за покупку джинсов сняли сумму в 10 раз больше
Автомобильным покрышкам – отсрочка, депутаты отложили уничтожение токсичных шин во Владивостоке
Поговорим? Во Владивостоке можно будет лично встретиться с полковником МВД России
Байкер в Приморье вылетел на встречку и погиб от столкновения с автомобилем
Жителей острова Рейнеке отрезало от цивилизации
Инспекторов ДПС, спасших семимесячную Мальвину, наградили
А теперь «уголовка»: директор приморской компании задолжал 1 миллион за свет
18 пожарных тушили огонь в пятиэтажном доме во Владивостоке