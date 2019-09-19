Появилось видео задержания агрессивных браконьеров из КНДР в Японском море

ФСБ распространило видео с места задержания северокорейских браконьеров, которые незаконно добывали биоресурсы в исключительной экономической зоне России. Напомним, 17 сентября около 17:00 часов нелегалы из КНДР отказались подчиниться законным требованиям приморских пограничников и оказали вооруженное сопротивление.

Инцидент произошел в районе банки Кита-Ямато в Японском море. На кадрах видно несколько судов, которые идут под флагом КНДР. Пограничники дали команду нелегалам остановиться, и высадились на заморские шхуны для проверки. Силовики уважительно поздоровались с браконьерами (один из пограничников говорит: «Аньенхасымника!» (Аньёнхащимника), что является высшей степенью уважения в корейском языке), и приступили к исследованию судна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/732863" frameborder="0"></iframe> Пограничники задержали в Японском море 161 браконьера из КНДР.

Кадров самого вооруженного столкновения нет, однако известно, что экипаж одной из шхун отказались подчиниться требованиям пограничников, и напал, вооружившись ножами и баграми. Затем северокорейцы попытались отобрать у военнослужащих автоматы, но безуспешно.

В результате стычки четыре пограничника получили ранения, один из них – огнестрельное. Все пострадавшие доставлены в больницу, двое прооперированы. Медицинская помощь также понадобилась северокорейцам. Несмотря на травмы, силовикам удалось задержать две промысловые шхуны, 11 мотоботов и 161 браконьера.

Напомним, что ранее по факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Максимальное наказание – до 20 лет колонии

Почему же браконьеры КНДР оккупировали Приморье? «КП-Владивосток» попыталась разобраться, что толкает северокорейских рыбаков добывать наши биоресурсы, грубо нарушая международное право и границы Российской Федерации

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