2019-09-27T13:23:38+03:00
Здоровье

Клиника года 2019 Владивосток: голосование продлено до 9 октября

В понедельник, 30 сентября, на странице голосования за клинику года будут убраны голоса, имеющие признаки технической накрутки
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Голосование в конкурсе «Клиника года 2019 Владивосток» продлено до 9 октября.

«Комсомольская правда - Владивосток» продлевает голосование в конкурсе «Клиника года 2019» до 9 октября. Бал врачей и подведение итогов конкурсов «Клиника года 2019» и «Доктор года 2019» состоятся 10 октября в торжественной обстановке. О месте и времени будет сообщено дополнительно. Следите за нашими публикациями.

Внимание, уважаемые участники. Во время голосования организаторы конкурса обнаружили признаки технической накрутки голосов по многим позициям. В понедельник, 30 сентября, будут проведены технические работы на сайте, а все голоса, имеющие признаки такой накрутки - удалены.

Призываем вас с пониманием отнестись к этой процедуре. Мы за честные конкурсы! После того, как накрученные голоса будут удалены, у вас будет время для того, чтобы отдать свой голос за того или иного участника конкурса.

Также предупреждаем вас, что после того, как 9 октября закончится голосование в конкурсе, в случае, если вновь будут обнаружены признаки технической накрутки голосов, такие голоса вновь будут удалены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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