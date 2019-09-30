2019-09-30T07:40:01+03:00
Общество

Осветили приморскую столицу: инклюзивный flashdance прошел во Владивостоке

В танцевальном событии задействовали 6 тысяч единиц реквизита
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Инклюзивный flashdance Россия прошел во ВладивостокеИнклюзивный flashdance Россия прошел во ВладивостокеФото: Вадим ПОПОВ
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Инклюзивный flashdance Россия «Ты не один!» прошел в рамках празднования Дня тигра на центральной площади Владивостока 29 сентября. В танцевальном шоу задействовали 6 тысяч единиц реквизита. Люди с ограниченными возможностями также смогли поучаствовать в мероприятии, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Одна из целей flashdance была - включить людей с инвалидностью в общественную жизнь Владивостока. Так, к празднику подключились люди с ограниченными возможностями слуха. Специально для них работал переводчик русского жестового языка.

В целях flashdance - включить людей с инвалидностью в общественную жизнь города Фото: Вадим ПОПОВ

В целях flashdance - включить людей с инвалидностью в общественную жизнь городаФото: Вадим ПОПОВ

Акция прошла в рамках празднования Дня тигра Фото: Вадим ПОПОВ

Акция прошла в рамках празднования Дня тиграФото: Вадим ПОПОВ

Вход был свободный Фото: Вадим ПОПОВ

Вход был свободныйФото: Вадим ПОПОВ

Вход на мероприятие был бесплатный.

В мероприятии задействовали около 6 тысяч единиц реквизита Фото: Вадим ПОПОВ

В мероприятии задействовали около 6 тысяч единиц реквизитаФото: Вадим ПОПОВ

Мероприятие проходило на центральной площади Владивостока Фото: Вадим ПОПОВ

Мероприятие проходило на центральной площади ВладивостокаФото: Вадим ПОПОВ

Напомним, что в приморской столице в юбилейный двадцатый раз отметили День тигра. В карнавальном шествии приняли участие свыше 12 тысяч человек. Среди них были как жители, так и гости города. Завершением праздничной программы стал не только инклюзивный flashdance, но и выступление двух именитых групп «Серьга» и Uma2rman.

ИСТОЧНИК KP.RU

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