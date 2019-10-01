2019-09-30T16:01:46+03:00
Общество

В Приморье бабушек в два раза больше, чем дедушек

1 октября - День пожилого человека
Сергей БАЛАНОВ
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Пожилые люди на зарядке в паркеПожилые люди на зарядке в паркеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца - 1 октября. У этого праздника международный статус и даже есть свой логотип, он представляет собой раскрытую ладонь - символ доброты и помощи.

В Приморском крае на начало 2019 года проживало 405,9 тысячи человек в возрасте 60 лет и старше, это 21 % от всех жителей. Причем большинство из них (76 %) проживают в городах, лишь 24 % - в сельской местности. В Приморскстате посчитали, что численность пожилых людей в крае с каждым годом растет. За последние пять лет их стало больше на 36,6 тысячи человек.

Из всех пожилых людей в Приморье больше половины - не старше 70 лет. Настоящих долгожителей мало, всего около 4 тысяч приморцев достигли возраста 90 лет и старше. Зато 126 человек в Приморье уже отпраздновали свое столетие.

А вот теперь о грустном: в Приморье бабушек почти в два раза больше, чем дедушек. Женщин, достигших 60 лет, на 111,8 тысячи больше, чем мужчин. А среди тех, кто старше 80 лет, женщин почти в три раза больше, чем мужчин. И эта разница острее ощущается в городе, где на тысячу женщин в возрасте старше 60 лет приходится 547 мужчин.

В Росстате считают, что с годами количество пожилых людей в Приморье будет только увеличиваться и к началу 2036 года приморцев от 60 лет и старше будет уже 438,2 тысячи человек, то есть на 32,3 тысячи больше, чем сейчас. А ведь основной доход пожилых людей - это пенсия по старости. Средний размер пенсии на 1 июля 2019 года в Приморье составил 14 408 рублей, что на 5,7 % больше, чем год назад. В реальном выражении, то есть с учетом изменения цен, увеличение составило 1,2 %.

Несмотря на это, каждый четвертый пенсионер Приморья продолжает работать, так как средний размер пенсии составляет всего 31 % среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, правда, при этом превышает величину прожиточного минимума пенсионера на 36 %.

Кстати, многие приморцы, несмотря на пожилой возраст, хотят быть с интернетом на «ты», и в этом им помогает государство. В этом году направление на бесплатное обучение современным технологиям получили более 450 пенсионеров, а всего с начала действия проекта «Бабушка и дедушка онлайн», то есть с февраля 2014 года, компьютерной грамотности обучились более 3,3 тысячи пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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