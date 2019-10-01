2019-10-01T10:04:40+03:00
Общество

Когда во Владивостоке дадут отопление? Узнаем в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье»

Гости эфира подведут итоги подготовки к отопительному сезону, расскажут о гидравлических испытаниях и расскажут, насколько город готов к холодам
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке с каждым следующим днем все отчетливее чувствуется приближение холодов. Однако пока до сих пор точно неясно, когда же в домах жителей столицы ДФО появится отопление.

Когда в квартирах владивостокцев появится тепло? Везде ли закончились гидравлические испытания и где еще идет ремонт? Когда в квартирах наконец появится горячая вода? Готов ли город к зимнему сезону?

На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» уже в этот четверг, 3 октября, ответит начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Александр Александрович Кравченко.

Свои вопросы вы можете задавать уже сейчас на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03. Дозванивайтесь в четверг, 3 октября, с 9:00 до 10:00 в прямой эфир по телефону (423) 230-22-52 и задавайте вопросы лично!

Слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

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