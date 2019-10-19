Подстава или ошибка. От такого штрафа не застрахован ни один автомобилист

Жители одного из самых автомобилизированных регионов России – Приморья – все чаще стали получать чужие штрафы. С появлением новых технологий и возможностью оплаты многих услуг через интернет, некоторые автомобилисты буквально не глядя готовы расстаться со своими деньгами, чтобы не числиться в штрафниках. Однако «письма счастья» от ГИБДД приходится перепроверять и оспаривать регулярно, корреспонденту «КП» тоже повезло стать нарушителем по чужой милости. Об ошибках системы и человеческом факторе в подробном репортаже редакции.

Довольно распространенным нарушением в России в целом и в Приморье в частности является остановка или стоянка транспортных средств в неположенных местах. Особенно актуальна парковка в зоне действия запрещающих знаков во Владивостоке, где практически отсутствуют бесплатные стоянки, а на 1000 жителей приходится 540 авто, и это лишь официально зарегистрированные. Бороться с нарушениями помогает система «Паркон», установленная в спецавто. Она фиксирует место и время неправомерной стоянки.

Количество машин только увеличивается, а парковок больше пока не становитсяФото: Милана СОКОЛ

«ПАРКОН» бессилен перед тряпкой

Трат у автомобилистов перед зимой хоть отбавляй: переобуть, масло поменять, аккумулятор проверить — на счету каждая копейка. Но одно дело раскошеливаться на любимого железного коня, и совсем другое — платить чужие штрафы, пусть и 500-рублевые, но чужие. Предприимчивые жители Приморья уже научились обманывать систему, «Комсмомолка» подробно рассказывала, что в попытке остаться в тени, в ход идут все подручные средства. Однако смекалка одних, зачастую приводит к проблемам и хождениям по инстанциям других автовладельцев. Даже официальные документы стоит перепроверять, вероятность отдать долг государству за чужое нарушение довольно велика.

– Я водитель аккуратный, за десять лет за рулем получила всего пару штрафов за неправильную парковку. Сюрпризом стало, когда в личном кабинете на сайте «Госуслуг» всплыло досадное уведомление — новый штраф. Фотографии не прилагается, но есть адрес, по которому меня поймал «Паркон». И тут закралось подозрение — я в этом районе не была уже два месяца! Неужели есть машина-двойник?

Ждать письма с фотографией по почте я не стала, ведь на обжалование есть всего 10 дней. Полезла в интернет, оказывается, найти фотофакт можно на официальном сайте ГИБДД. К слову здесь можно также узнать о наличии ограничений на авто и сведения о собственнике транспортного средства. Данная опция будет крайне полезна при покупке машины с рук. При детальном просмотре все стало ясно: на фото автомобиль, припаркованный с нарушением правил, на номере буквы совпадают с моими, две цифры тоже, а третья – заклеена бумажкой. Да меня же попросту подставили! Похоже, что «добрый водитель» бросил машину в неположенном месте, замаскировал номер и ушел по своим делам. Увы, перед таким «Парконы» бессильны. Мне кажется, что под бумажкой просвечивает цифра девять (у меня другая), а вот прибор определил номер неправильно и перевел все стрелки на меня, даже несмотря на то, что нарушитель был на белой Тойоте, а у меня и вовсе серая Хонда.

Чужой штраф прилетелФото: Милана СОКОЛ

Первая мысль — а может ну его, оплачу штраф со скидкой 50%, сэкономлю время, нервы и дело с концом. Но потом в голову пришла другая — а если мне так всю жизнь будут штрафы приходить за чужую машину? Это стало делом принципа.

МАШИНА-БЛИЗНЕЦ

Первым делом работник редакции выяснил, что штраф выписан Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Смиритесь — подать жалобу дистанционно не получится. Я прошла все круги бюрократического ада. Режима работы ЦАФ в интернете нет, трубку там не брали – пришлось ехать наугад, на проспект 100-летия Владивостока, 148 строение 2. Добравшись, я естественно попала на двухчасовой обед, а по возвращению обнаружила очередь из таких же товарищей по несчастью.

Информацию о расписании подразделения найти довольно сложно. Поэтому «КП» публикует подробное фотоФото: Милана СОКОЛ

– Я уже несколько месяцев получаю штрафы из Республики Тыва, хотя из Приморья на машине никогда не уезжала, – жалуется женщина. – Поначалу платила квитанции, но потом их пришло сразу пять, и я решила разобраться.

Оказалось, машина той же марки с таким же госномером бессовестно рассекает на большой скорости по Кызылу, попадая на камеры видеофиксации. А штрафы приходят в Приморский край.

К сожалению, автомобили-двойники – явление популярное во многих городах России. Преступники для ввезенной без документов машины используют данные уже существующей, создавая близнеца. Умельцы иногда даже меняют планку с номером кузова и изготавливают идентичные номера. Но штрафы приходят хозяину оригинала. Горожанке еще предстоит доказать, что ее железный конь оформлен по закону и к нарушениям в другом регионе она не имеет никакого отношения.

– У меня была похожая ситуация, – говорит знакомый автомобилист из Партизанска. Регулярно получал чужие штрафы, приходилось каждый раз доказывать, что это не моя машина гоняет с ветерком по приморским дорогам. Написал заявление в полицию и в итоге авто подали в розыск и моего двойника поймали, пробив по базе данных ГИБДД на одном из постов.

Кстати в такой ситуации может оказаться кто угодно. Порой, купив машину с рук, владелец двойника сам не знает, что она вне закона. При этом еще нужно разобраться, какое именно наказание грозит за подобное нарушение. В случае, если у авто только подложные номера, хозяину грозит штраф –2500 или лишение прав на 6 месяцев – год, а также длительное хождение по инстанциям для оформления машины. Если же автомобиль неоформленный конструктор, распил, или хуже того, угнан, то помимо конфискации может светить реальный уголовный срок.

ПОЛОЖИТЕ В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Молодая девушка в погонах мое недоумение встретила буднично. Видно, что инспекторы к таким ситуациям привыкли.

– Ну, бывает, ну, человеческий фактор. Но не беспокойтесь, все отменим. Камеры не идеальны. Где-то самолет пролетел и бликанул, где-то погода плохая. Потому-то и приходится потом вручную отбирать, но и это не застрахует от ошибок — инспектор новенький может быть или просто глаз замылился.

– А если бы я не за 10 дней поняла, что это не моя машина, а позже?

– Мы же все понимаем, – ответили мне сотрудники ЦАФАП. – Стараемся подходить по-человечески, даже по истечению 10 дней, если это наша ошибка, мы отменяем.

Дальше началось самое интересное: мне дали образец заявления, которое нужно заполнить вручную и… нет, не отдать инспекторам, а отнести на улицу и бросить в ржавый почтовый ящик, прибитый к какой-то будке. Ну, хорошо хоть не голубиной почтой.

Вот это сервис. Кстати, на ощупь в нем довольно много заявленийФото: Милана СОКОЛ

Через шесть дней мне позвонили из ГИБДД и сказали, что мой штраф отменен, следом пришло и электронное письмо. А еще через день мне наконец-то доставили почтой сам штраф, который уже к тому моменту был недействителен. Потратила целый день, но справедливость восторжествовала. Это не застраховывает меня от того, что негодяй на белой Тойоте перестанет парковаться как попало, прикрывая номер, но утешает, что в следующем году на «Госуслугах» обещают добавить возможность обжаловать штраф без визита в ГИБДД. А пока – только личный визит и подозрительный ящик для заявлений.

Один из образцов заявления на обжалование штрафаФото: Милана СОКОЛ

КСТАТИ

С начала 2018 до лета 2019-го в России проводилась масштабная проверка работы центров автоматической фиксации нарушений. Выяснилось, что для вынесения постановлений нельзя использовать и четверть всех фотоматериалов с камер. В Москве и нескольких других регионах этот процент еще выше.

– Ошибки системы случаются периодически. Причины могут быть абсолютно разными и, честно говоря, банальными. Плохая погода, сильный дождь – и вот, пожалуйста, на камере уже капли, и, как следствие нечитаемый номер, – поделился один из работников приморского ГИБДД.

Согласно официальному запросу в УМВД ГИБДД России по Приморскому краю, редакция «КП»-Владивосток» выяснила, что технический сбой в распознавании номеров также происходит из-за сильного тумана, снега, солнечных бликов.

В связи с погрешностью электроники ГИБДД выступила с разъяснениями, в каких случаях штрафы не должны выноситься, а сами комплексы должны выключаться. И тут речь не только об отсутствии табличек 8.23 «Фотовидеофиксация» перед стационарной камерой. ГИБДД рекомендует не использовать автоматические радары во время непогоды, когда невозможно получить качественную фотографию, а также при многократных жалобах граждан на неточность работы конкретной камеры. Так же нужно учитывать ситуации, когда выключены светофоры и движением управляют регулировщики, когда на участке начинаются дорожные работы (штрафовать за нарушение временного ограничения скорости при этом радары могут).

Правда, это всего лишь рекомендации, отменить уже полученные штрафы на их основании не возможно. Стоит отметить, что в соответствии с законом штраф приходит именно владельцу авто, не зависимо от того, кто сидел за рулем в момент фиксации нарушения.

Согласно проведенному редакцией опросу читателей, неправомерные штрафы – отнюдь не редкость. Некоторые оплачивают их, не вдаваясь в детали, другие – не желая терять время на хождение по инстанциям. Обжалование штрафа через ГИБДД возможно в течение 10 дней с момента получения официального письма. Жалоба оформляется письменно (относим в почтовый ящик на стоянке ГИБДД или отправляем почтой). Электронный прием заявлений пока находится в процессе разработки. Тем, кто не успел уложиться в отведенные законом сроки, придется отправиться для оспаривания к мировым судьям.

Добраться к почтовому ящику не так легкоФото: Милана СОКОЛ

Остаться в тени не получится: приморские автомобилисты рискуют правами ради парковки