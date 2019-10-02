Объездная перекрыта и весь город колом: Владивосток сковали девятибалльные пробки
Вечерний Владивосток сковали многокилометровые пробки. Транспортную загруженность города сервис «Яндекс. Карты» оценил в девять баллов. По сообщениям автолюбителей, заторы наблюдаются практически во всех районах приморской столицы. Объездная трасса Патрокл – Седанка – Де-Фриз до сих пор перекрыта, поэтому найти альтернативные пути крайне сложно, сообщает «КП»-Владивосток».
На подъезде к объездной транспортный коллапсФото: Милана СОКОЛ
Внушительный транспортный затор сковал Золотой мост, движение по одной из главных транспортных артерий приморской столицы парализовано во всех направлениях.
Золотой мост загружен во всех направленияхФото: Милана СОКОЛ
Не лучше обстоят дела на Катерной и в районе Патрокла. Автомобилисты вынуждены простаивать в многокилометровых пробках, растянувшихся во всех направлениях.
Владивосток сковали огромные пробки.Милана СОКОЛ
Частично скованно движение в районе Окатовой, Запорожской и Олега Кошевого.
Большой транспортный затор растянулся с Первой Речки до 3-ей Рабочей. Из-за перекрытая объездной трассы, внушительная пробка наблюдается при выезде с Зари в пригород и в обратном направлении.
Пробки наблюдаются в различных районахФото: Яндекс.Карты
С учетом сложившейся дорожной обстановки, автомобилистам следует заранее выезжать и тщательно продумать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU