Объездная перекрыта и весь город колом: Владивосток сковали девятибалльные пробки

Вечерний Владивосток сковали многокилометровые пробки. Транспортную загруженность города сервис «Яндекс. Карты» оценил в девять баллов. По сообщениям автолюбителей, заторы наблюдаются практически во всех районах приморской столицы. Объездная трасса Патрокл – Седанка – Де-Фриз до сих пор перекрыта, поэтому найти альтернативные пути крайне сложно, сообщает «КП»-Владивосток».

На подъезде к объездной транспортный коллапсФото: Милана СОКОЛ

Внушительный транспортный затор сковал Золотой мост, движение по одной из главных транспортных артерий приморской столицы парализовано во всех направлениях.

Золотой мост загружен во всех направленияхФото: Милана СОКОЛ

Не лучше обстоят дела на Катерной и в районе Патрокла. Автомобилисты вынуждены простаивать в многокилометровых пробках, растянувшихся во всех направлениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/735390" frameborder="0"></iframe> Владивосток сковали огромные пробки.Милана СОКОЛ

Частично скованно движение в районе Окатовой, Запорожской и Олега Кошевого.

Большой транспортный затор растянулся с Первой Речки до 3-ей Рабочей. Из-за перекрытая объездной трассы, внушительная пробка наблюдается при выезде с Зари в пригород и в обратном направлении.

Пробки наблюдаются в различных районахФото: Яндекс.Карты

С учетом сложившейся дорожной обстановки, автомобилистам следует заранее выезжать и тщательно продумать свой маршрут.

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