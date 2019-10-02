2019-10-02T13:50:35+03:00
Общество

Объездная перекрыта и весь город колом: Владивосток сковали девятибалльные пробки

Краевая столица погрузилась в транспортный коллапс, найти свободные пути объезда практически не реально [фото]
Милана СОКОЛ
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Объездная трасса до сих пор перекрытаОбъездная трасса до сих пор перекрытаФото: Алексей САМУСЬКОВ
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Вечерний Владивосток сковали многокилометровые пробки. Транспортную загруженность города сервис «Яндекс. Карты» оценил в девять баллов. По сообщениям автолюбителей, заторы наблюдаются практически во всех районах приморской столицы. Объездная трасса Патрокл – Седанка – Де-Фриз до сих пор перекрыта, поэтому найти альтернативные пути крайне сложно, сообщает «КП»-Владивосток».

На подъезде к объездной транспортный коллапс Фото: Милана СОКОЛ

На подъезде к объездной транспортный коллапсФото: Милана СОКОЛ

Внушительный транспортный затор сковал Золотой мост, движение по одной из главных транспортных артерий приморской столицы парализовано во всех направлениях.

Золотой мост загружен во всех направлениях Фото: Милана СОКОЛ

Золотой мост загружен во всех направленияхФото: Милана СОКОЛ

Не лучше обстоят дела на Катерной и в районе Патрокла. Автомобилисты вынуждены простаивать в многокилометровых пробках, растянувшихся во всех направлениях.

Владивосток сковали огромные пробки.Милана СОКОЛ

Частично скованно движение в районе Окатовой, Запорожской и Олега Кошевого.

Большой транспортный затор растянулся с Первой Речки до 3-ей Рабочей. Из-за перекрытая объездной трассы, внушительная пробка наблюдается при выезде с Зари в пригород и в обратном направлении.

Пробки наблюдаются в различных районах Фото: Яндекс.Карты

Пробки наблюдаются в различных районахФото: Яндекс.Карты

С учетом сложившейся дорожной обстановки, автомобилистам следует заранее выезжать и тщательно продумать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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