2019-10-03T07:30:40+03:00
Общество

Неизлечимо больной девочке Насте, которой удалось вернуться во Владивосток, все-таки удастся повидаться с родными

О том, что у семьи вообще есть проблемы с посещениями, врачи больницы впервые узнали из статьи «КП»
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Единственное желание девочки - обняться с родными. Фото: _sos_nastyaЕдинственное желание девочки - обняться с родными. Фото: _sos_nastya
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Главный врач больницы, в которой находится десятилетняя девочка по имени Настя, предложила согласовать условия посещения для ее родственников. Ранее мы писали о том, что неизлечимо больного раком ребенка не могут навестить некоторые члены семьи из-за действующего табу на посещения. Руководство медучреждения идет навстречу и не понимает, почему к ним раньше к ним не обратились с этим вопросом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В Краевую детскую клиническую больницу десятилетнюю Настя Заболотину перевели в субботу, 29 сентября, в тяжелом состоянии. Ее разместили в реанимационной палате. Отделение больницы рассчитано на 25 маленьких пациентов. Все находятся на разных стадиях лечения, и за ними присматривают матери. У всех деток практически нулевой иммунитет, поэтому в правилах больницы есть запрет на посещения. Он распространяется и на близких родственников пациентов. Вместе с Настей все это время находилась мама. Периодически, обходя табу, заходил и отец девочки.

- К вечеру пришел папа наш. Настя постоянно его звала, просила прийти. И у него душа разрывается, он тоже хочет побыть с дочкой. Да и мне нужна помощь, - пишет Марина, мать девочки. – Я не могу отойти и на 10 минут от Насти. А ведь нужно стирать и гладить. Нас отругали за приход папы. Не знаю, что будет дальше, но муж будет приходить в любом случае. Никто не имеет права не давать увидеться со своим ребенком в таком состоянии.

Главврач больницы Горелик Надежда ответила, что ни к ней, ни к заведующей отделения, семья девочки со своей проблемой не обращалась. А замечание отцу сделали из-за того, что он был в уличной одежде, да и приходил он к Насте с момента поступления каждый день.

- Я хочу отметить, что родители девочки ни разу за все время пребывания в нашем медучреждении не обращались с вопросами или пожеланиями ни ко мне, ни к заведующей отделением – Татьяне Владимировне Лукиной, которая ежедневно общается с мамой. О том, что у родственников есть «проблемы» с посещением врачи узнали из статьи «КП». Для нас это стало откровением: дело в том, что папа также бывает у девочки каждый день. И ему даже делалось замечание по поводу того, что он 2-го октября прошел в реанимационную палату в уличной одежде. Нельзя забывать, что мы в лечебном учреждении и рядом находятся дети, которые могут пострадать от подобных действий, - поделилась главный врач Краевой детской клинической больницы.

По ее словам, они, наоборот, всегда открыты к диалогу и всегда готовы выслушать и помочь своим пациентам. Так, Настю вполне могут проведать и другие родственники, по встречам с которыми ребенок безумно тоскует.

- Весь наш коллектив нацелен на то, чтобы наши маленькие пациенты выздоравливали, и по возможности происходило, чтобы это в окружении близких и любимых людей. В данном случае, заведующая отделением Татьяна Владимировна Лукина, как и я, всегда готова выслушать и согласовать условия посещения девочки родственниками, - рассказала Надежда Горелик.

По-хорошему Настя должна все же находиться на паллиативной койке, но таких в Приморье пока что не существует. Главврач рассказала, что в крае уже запустили программу по развитию помощи в этой сфере, и уже с ноября в детской краевой клинической больнице №2 появятся паллиативные койки. Настю переведут туда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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