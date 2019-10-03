2019-10-03T11:55:37+03:00
Общество

Приморская певица в откровенном наряде сняла клип с участием собак и лошадей

Съемки проходили в самых живописных местах города
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Хаски будут за "волков" в клипе. Арина ЯковенкоХаски будут за "волков" в клипе. Арина Яковенко
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Приморская певица Ляля Алексакова снимает клип на свою новую песню «Из Владивостока». В съемках уже задействовали лошадей и породистых собак. В ролике хотят показать самобытность и уникальность края, поэтому локации выбрали самые живописные: остров Коврижка, мыс Тобизина, Форт Поспелова, Седанка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Главная героиня в клипе - это девушка, которая видит Владивосток не таким обыденным, каким привыкли видеть его ежедневно местные жители. Сама Ляля поясняет, что этот клип о девушке, которая во сне оказывается в необыкновенном городе, красивом, волшебном и ярком. Приморскую столицу представят в двух мирах, реальном и сказочном.

В клипе девушка окажется в двух мирах: сказочном и реальном. Фото: Арина Яковенко

В клипе девушка окажется в двух мирах: сказочном и реальном. Фото: Арина Яковенко

Во время съемок клипа происходит много веселых моментов, так Ляля рассказала историю, как ее «актеры» едва не убежали в лес со съемок.

- Знакомые уже всем горожанам лисы острова Русский тоже решили принять участие в съемках. Нам с коллегами пришлось их немного поотгонять, чтобы наши «волки» (хаски) не удрали за ними в лес, и мы не растеряли наших «актёров»», - смеется Ляля Алексакова.

Специально для съемок подготовили белую лошадь со сказочным именем Медея, которая стала воплощением грации приморской природы.

Ляля хочет показать красоту Приморья. Фото: Арина Яковенко

Ляля хочет показать красоту Приморья. Фото: Арина Яковенко

Съемки проходили 23-24 сентября, в те дни синоптики обещали непогоду, но все обошлось. Клип должен будет показать уникальность Приморского края и в частности города Владивостока. Ляля является патриотом Приморья, несмотря на то, что долгое время жила в Москве, но не смогла остаться там, поэтому вернулась в родные края. У певицы большие планы и желание прославить свой родной город и край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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