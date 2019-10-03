Пассажирский самолет, вылетевший из Якутии, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чукотки

Происшествие случило сегодня, 3 октября, в чукотском аэропорту Певек. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Якутии на Чукотку, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту в момент происшествия, по предварительным данным, находились 65 человек. Есть информация, что инцидент случился из-за того, что на воздушном судне лопнуло лобовое стекло. Однако пока это сообщение никто не подтверди.

При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВВП на пять метров.Фото: Комсомольская правда

- Действительно, самолет с пассажирами выкатился на пять метра за пределы воздушно-посадочной полосы в аэропорту. Эвакуация не потребовалась, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» оперативный дежурный ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу. - Экипаж судна в штатном режиме помог людям выйти из воздушного судна. Наши силы и средства в происшествии не привлекались. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал.

Администрация чукотского аэропорта комментировать произошедшее отказалась.Фото: Комсомольская правда

Руководство аэропорта рассказать о подробностях случившегося отказалось. «Без комментариев» - ответил представитель воздушного вокзала и бросил трубку.

По некоторым данным, на борту судна находились сотрудники компании, чье руководство и организовало рейс. Утром 4 октября оперативники начнут разбираться в причинах происшествия.

Сейчас опечатанный самолет стоит на взлетно-посадочной полосе.Фото: Комсомольская правда

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