2019-10-03T15:35:02+03:00
Происшествия

Появились первые фотографии с аэропорта Чукотки, где пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

По уточненной информации на борту Sukhoi Superjet 100 находились 65 человек [фото]
Кристина ГРИН
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При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВВП на пять метров.При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВВП на пять метров.Фото: Комсомольская правда
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Сегодня, 3 октября, в аэропорту «Певек» пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Речь о Sukhoi Superjet 100, который вылетел из Якутии на Чукотку. На его борту, по уточненной информации, находились 65 человек. Есть сведения, что это сотрудники Росатома, чье руководство и организовало рейс. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВВП на пять метров.

Как отмечают в ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу, никто в результате происшествия не пострадал. Силы и средства «чрезвычайного» ведомства не привлекались, потому что эвакуация не проводилась. Пассажиры вышли с самолета в штатном режиме.

Есть сведения, что это сотрудники Росатома, чье руководство и организовало рейс. Фото: Комсомольская правда

Есть сведения, что это сотрудники Росатома, чье руководство и организовало рейс.Фото: Комсомольская правда

Сама же администрация чукотского аэропорта комментировать произошедшее отказалась.

Сейчас опечатанный самолет стоит на взлетно-посадочной полосе. Уже утром в обстоятельствах произошедшего будут разбираться оперативники. Проверку уже инициировали сотрудники транспортной прокуратуры и СК, а пока появились первые снимки с места происшествия.

Никто в результате происшествия не пострадал. Фото: Комсомольская правда

Никто в результате происшествия не пострадал.Фото: Комсомольская правда

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На борту находились 65 человек (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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