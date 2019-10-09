Во Владивостоке девушка родила малыша на улице из-за мужа-тирана из Средней Азии

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 4 октября. Тревожное сообщение поступило на станцию скорой помощи. В нем говорилось о том, что во Владивостоке девушка родила ребенка прямо на улице. Разумеется, на место тут же приехали врачи. Информация подтвердилась. На тротуаре лежала молодая девушка с новорожденным ребенком на руках.

- Скорая помощь на то и нужна, чтобы предпринимать все необходимые меры в подобных экстренных ситуациях. Медики сработали оперативно, привезли маму и ребенка в роддом, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Олег Сорокин, и.о. главного врача станции скорой помощи Владивостока. – Женщине сейчас необходимо пройти обследование, а новорожденный находится под присмотром врачей. Для нас подобные ситуации – частое явление, и каждый медик знает, как себя вести в подобных случаях.

Очевидно, что лишь благодаря врачам скорой помощи малыш остался в живых. К счастью, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В порядке и сама мама. Как оказалось, родить на улице ей пришлось из-за сложившихся обстоятельств

По предварительным данным, 25-летняя девушка долгое время подвергалась психологическому давлению со стороны мужа – уроженца Средней Азии. Несколько лет назад он уничтожил все ее документы, поэтому она не смогла обратиться в женскую консультацию и встать на учет. По некоторым сведениям, это не первая ее беременность. От двух детей она отказалась в роддоме ранее. Есть вероятность, что и этого малыша ждет дом малютки.

Инцидентом уже заинтересовались сотрудники краевого МВД. В пресс-службе рассказали, что полиция проводит проверку, в рамках которой выяснятся и обстоятельства семейной жизни молодых родителей.

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