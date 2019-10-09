2019-10-09T11:19:04+03:00
Происшествия

У родившей малыша под теплотрассой Владивостока нашли ВИЧ: стали известны подробности личной жизни «матери-героини»

25-летняя девушка не имела определенного места жительства
Кристина ГРИН
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От двух предыдущих детей девушка отказалась в роддоме.От двух предыдущих детей девушка отказалась в роддоме.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В минувшую пятницу медики спасли жизнь новорожденному ребенку, который появился на свет под теплотрассой Владивостока. 25-летняя девушка родила малыша на Пологой улице из-за мужа-тирана. Он несколько лет назад уничтожил все ее документы, поэтому у девушки не было никакой возможности встать на учет по беременности в женскую консультацию.

Полиция после того, как информация стала достоянием общественности, инициировала проведение проверки. Вместе с тем в сеть уже просочились подробности инцидента. Оказалось, что для девушки это была не первая беременность.

От двух предыдущих детей она отказалась еще в роддоме. Они живут со своими биологическими отцами. Велика вероятность, что судьба малыша, рожденного под теплотрассой, будет не менее печальной, и дорога приведет его в дом малютки.

Выяснилась еще одна деталь. В больнице у девушки взяли анализы, они показали, что у матери ВИЧ-положительный статус.

Более того, уже стали известны первые результаты полицейской проверки.

- Участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Владивостоку установил, что 25-летняя гражданка не имеет определенного места жительства, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Врачами скорой помощи ребенок был доставлен в роддом, а женщина направлена на госпитализацию в медицинское учреждение для прохождения лечения.

Сотрудники полиции уверены, что в отношении матери противоправных действий никто не совершал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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