«Комсомольская правда» наградит победителей конкурса «Клиника года 2019»

Сегодня, 10 октября, состоится торжественное подведение итогов конкурса «Клиника года 2019 Владивосток».

На протяжении нескольких месяцев мы выбирали лучшие медицинские учреждения и голосовали за лучших представителей профессии. Сегодня, победители проекта в торжественной обстановке получат призы и почетные дипломы.

Помимо народного голосования, участники проекта также получат награды экспертного совета, в который вошли признанные лидеры медицинского сообщества Приморья.

Тамара Леонидовна Курченко - к. м. н., заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края.

Олег Игоревич Пак - к. м. н., главный врач Медицинского центра ДВФУ, нейрохирург.

Александр Иванович Дубиков - д. м. н., профессор. Постоянный Член Президиума Ассоциации ревматологов России и Европейской противоревматической лиги (EULAR).

Екатерина Валерьевна Елисеева - д. м. н., профессор, главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России по ДФО.

Дмитрий Сукгитович Хан - врач-невролог, заведующий неврологическим отделением краевой клинической больницы №1. Президент благотворительного фонда «Инсульту НЕТ».

Евгения Яковлевна Птух - к. м. н., врач онколог-маммолог, пластический хирург.

Евгений Юрьевич Шестопалов - к. м. н., врач анестезиолог-реаниматолог, руководитель «Владивостокской клинической больницей № 1».

Юрий Абрамович Селютин - врач высшей категории, Председатель региональной общественной организации «Ассоциация фтизиатров Приморского края».

Уважаемые участники, в наш адрес поступило несколько жалоб на подозрительную активность в голосовании «Клиника года». Сейчас идёт проверка каждого голоса на его реальность, как и предусмотрено положением о конкурсе. В случае их обнаружения, накрученные голоса будут списаны. Внимательно следите за новостями и итоговой таблицей голосования.